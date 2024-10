Daniel Buda, după dezvăluirile lui Gigi Becali despre „planul Hrebenciuc”: Românii nu vor fi manipulați. Ciucă ajunge în turul 2

„Jocurile murdare ale celor ca Hrebenciuc și Ciolacu nu mai au loc în democrația noastră”, a transmis Daniel Buda. Sursa foto: Facebook Daniel Buda

Europarlamentarul Daniel Buda a criticat joi tacticile politice ale PSD, spunând că acestea denotă „cât de disperate sunt încercările” lor de a câștiga alegerile prezidențiale. „Jocurile murdare ale celor ca Hrebenciuc și Ciolacu nu mai au loc în democrația noastră”, a transmis Daniel Buda. Declarațiile sale au venit în contextul în care Gigi Becali, candidat al partidului AUR la alegerile parlamentare, a dezvăluit miercuri, în exclusivitate în emisiunea Decisiv la Antena 3 CNN, că a vorbit cu Marcel Ciolacu, după ce a declarat zilele trecute că Viorel Hrebenciuc i-ar fi propus o înțelegere care să îl ducă pe Geroge Simion în turul al doilea. Becali spune că a fost sunat și de Rareș Bogdan, care i-ar fi spus că îl va susține pe Simion în turul doi, dacă în finala prezidențială nu va ajunge președintele PNL Nicolae Ciucă.

„Când Gigi Becali dezvăluie planul ascuns al lui Hrebenciuc, care are „Rusia în suflet” și sforile trase pentru a-l duce pe Simion în turul 2 –, trebuie să înțelegem cât de disperate sunt încercările pesediștilor”, a scris Daniel Buda într-o postare pe Facebook.

Dar acesta spune că „românii nu vor fi manipulați”.

„Nicolae Ciucă va ajunge în turul 2 cu susținerea lor și va câștiga președinția României, pentru că el este adevăratul lider.

Jocurile murdare ale celor ca Hrebenciuc și Ciolacu nu mai au loc în democrația noastră!”, a mai scris europarlamentarul.

Becali spune că a fost sunat și de Marcel Ciolacu și de Rareș Bogdan

„Am vorbit cu Rareș Bogdan și a zis: „Gigi, dacă intră Simion în turul doi, noi îl susținem pe George”. I-am spus: „băi Rareș, 90%?”. Mi-a răspuns: „Nu, 100%”. Acum trei zile am vorbit la telefon”, a delcarat George Becali, la Antena 3 CNN.

Sunt noi dezvăluiri pe care le face George Becali, după ce cu o zi în urmă acesta spunea că a discutat cu Viorel Hrebenciuc despre dorința PSD de a-l duce pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi.» Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate”, a afirmat George Becali, care a spus că este prieten cu Hrebenciuc.

„Ei vor așa – intră Simion în turul doi, dup-aia Simion e extremist vor zice, e cu rușii, cum au făcut cu Iliescu-Vadim, ăsta e scenariul – Ciolacu-Simion. Se întâmpla când era Băsescu stăpânul României și controla toate serviciile. Nu mai poate nimeni să facă așa ceva”, a declarat George Becali miercuri, la Antena 3.

Becali spune că a fost sunat de Marcel Ciolacu după declarațiile făcute, iar George Simion i-ar fi spus că „a dat foc la țară” prin aceste afirmații.

Care ar fi „planul Hrebenciuc”

Liderii PNL au lansat un atac dur la partenerii de guvernare de la PSD, despre care spun că fac jocul rușilor prin încercarea de a-l baga pe lideurl AUR, George Simion, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Au fost acuzații că se încearcă mutarea de voturi de la PSD la AUR și că ar fi intervenit inclusiv fostul „creier” al campaniilor din trecut ale PSD, Viorel Hrebenciuc. „O tâmpenie”, a spus, miercuri, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Preşedintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a susţinut marţi că se fac demersuri astfel încât în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din acest an să se confrunte liderii PSD, Marcel Ciolacu, şi AUR, George Simion. Potrivit lui Ciucă, o astfel de situaţie nu este doar „dorinţa” PSD, ci şi a Rusiei.

Ulterior, liderii partidului au preluat mesajul și au acuzat PSD că face jocul Rusiei. „PSD a lansat în organizațiile sale, oficial, strategia „planul Hrebenciuc”, adică mutarea a 10-20 de voturi/secție de votare pentru Simion, pentru a repeta scenariul din anul 2000”, a declarat Muraru într-un comunicat. George Simion a respins acuzațiile.

Însă, la câteva ore distanță, omul de afaceri și candidatul AUR la alegerile parlamentare, George Becali, a declarat că Viorel Hrebenciuc i-ar fi vorbit despre dorința PSD de a-l duce pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi.» Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate”, a afirmat George Becali, care a spus că este prieten cu Hrebenciuc.

„Becali, locul 2 pe lista AUR din Bucureşti, a recunoscut senin că există un plan comun pus la cale de Marcel Ciolacu şi George Simion pentru ca acesta din urmă să fie ajutat de PSD să intre în turul II al alegerilor prezidenţiale”, a scris miercuri dimineața Nicoleta Pauliuc, lider PNL.

„Problema cea mai mare este însă că, în felul acesta, se legitimează un partid pro-rus şi extremist, care dansează pe muzica pusă de la Kremlin. Împingându-l în turul II pe Simion, PSD speră că, împreună cu AUR, va putea face o coaliţie de guvernare după ce trec alegerile. Ceea ce ar fi cu adevărat un dezastru pentru România şi cu siguranţă i-ar face să-şi smulgă părul din cap pe aliaţii noştri externi care ne-au văzut, până acum, ca fiind un pilon de stabilitate în Flancul Estic al UE şi NATO”, acuză Pauliuc.

O replică a venit și de la Victor Ponta, reîntors în politică, și el candidat PSD la alegerile parlamentare.

„Ciucă a devenit mai iresponsabil decât Șoșoacă - si mai periculos pentru Romania ! Din prostia de a asculta prostiile consultantilor ! Inteleg ca in campaniile electorale se spun multe prostii - dar asta e totusi o mârlănie si idiotenie mult prea mare! Deci Presedintele Senatului Romaniei il acuza pe Primul Ministru ca face jocul Moscovei? Presedintele PNL ( Partid aflat la guvernare cu ministrii la Externe, Justitie si Interne) il acuza pe Presedintele PSD ( aflat la guvernare cu PNL) ca face jocul Rusiei? Nicolae Ciuca , omul Presedintelui Iohannis il acuza pe Marcel Ciolacu , care a fost numit in functia de Prim Ministru de catre Presedintele Iohannis, ca face jocul Rusiei? Nicule; chiar te-au prostit de tot consultantii aia parsivi pe care ii platesti cu sute de mii de euro de la Buget? Cum poti sa spui asemenea prostii? Asta e “ostasul serios”? Ai vreo dovada cand afirmi ceva atat de grav pentru Romania? Tu nu poti sa vorbesti ca Muraru care oricum are brandul stabilit ca vorbeste doar prostii ! Potoleste-te Nicu”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.