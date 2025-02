Daniel David: Planurile-cadru pentru liceu vor fi adoptate în luna mai. Când vor învăţa elevii după noile manuale

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat joi că planurile-cadru pentru liceu vor fi adoptate în luna mai, iar ulterior se va lucra la programă, subliniind că din 2026, elevii de clasa a IX-a ar putea să studieze după noile manuale / FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat joi că planurile-cadru pentru liceu vor fi adoptate în luna mai, iar ulterior se va lucra la programă, subliniind că din 2026, elevii de clasa a IX-a ar putea să studieze după noile manuale. Ministrul a adăugat că dacă lucrurile merg bine vom avea "programa începând din luna mai, traningurile, din toamna acestui an, şi manualele, începem digitaţia şi probabil că o să le avem anul viitor", conform Agerpres.



"Trebuie să privim pe termen mai scurt, în sensul că dacă planurile-cadru, dacă găsim o formulă nu de consens, consens nu va fi, dar trebuie să fie un suport larg. Iar eu cred că va fi, după cum văd că merg discuţiile în primele zile, le vom adopta în luna mai. Începând din luna mai, vom lucra la un lucru, nu vreau să spun mai important, nu vreau să facă diferenţe, dar fundamental, şi anume programa, conţinutul, că degeaba e disciplină. Întrebarea este ce predai acolo şi cum organizezi conţinutul. De foarte multe ori am dat rateuri majore. Deşi aveam disciplina care exista şi în Statele Unite, şi în Franţa, şi în Germania, noi puneam nişte conţinuturi înspăimântătoare acolo, voiam să scoatem academicieni din zona liceului (...). Dacă lucrurile merg bine, programa începând din luna mai, traningurile, din toamna acestui an, şi manualele, începem digitaţia şi probabil că o să le avem anul viitor. Va trebui să intre din 2026, pentru prima generaţie din clasa a IX-a. Dar lucrul la conţinut va trebui să înceapă din primăvară-vară", a subliniat ministrul David la o dezbatere cu tema "ARTE şi Teatrul - Investiţii în viitorul tinerilor. Susţinem educaţia teatrală în şcoli!", conform Agerpres.

Rectorul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) "I.L.Caragiale", Liviu Lucaci, a evidenţiat importanţa studierii artelor teatrale în liceu.



"Cinematografia şi media sunt două domenii unde există echipă întotdeauna. Nu se poate face nimic, cinema sau teatru, fără echipă, nu există singur (...). Părinţii vor avea nişte copii mai fericiţi acasă, pentru că la vârsta adolescenţei, când este cumplit de greu să mai comunici cu ei (...), aceşti copii, prinşi în echipe care îi ajută să fie împreună, îi obligă să fie împreună, îi vor face pe părinţi să fie mai încântaţi de propriii lor copii (...). Valoarea terapeutică a teatrului este cunoscută în mod evident, este un instrument de ajutor şi alt lucru foarte important este că teatrul antrenează decizia, iar decizia, vedem în societatea românească, este ceva ce se antrenează foarte puţin spre deloc şi asta duce ca efectiv nociv la manipulare, la fake news, la o mulţime de oameni care nu iau decizii în vieţile lor şi care, până la urmă, îşi ratează vieţile tot aşteptând să se întâmple ceva din afară (...). Deci, este o zonă în care teatrul, ca vehicul de a învăţa să înveţi, nu este pentru a deveni artist, ci a deveni cetăţean, liber şi fericit. Şi aceste abilităţi câştigate prin aceste tehnici cred că nu pot decât să ajute", a transmis Lucaci la dezbaterea organizată la UNATC.

Potrivit lui Lucaci, noile planuri-cadru la clasele a IX-a şi a X-a vor cuprinde o disciplină care se numeşte 'ARTE - educaţie vizuală, educaţie teatrală şi muzicală'. Actorul Vlad Ivanov a evidenţiat, la rândul său, importanţa studierii artei teatrale în licee, o materie care dezvoltă aptitudini şi abilităţi necesare dezvoltării armonioase a tinerilor, precum gestionarea emoţiilor.

"Este ştiut, peste tot în lume, actoria, ca materie, ajută cel mai bine la dezvoltarea tinerilor, cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, exact perioada în care ei sunt la şcoală. Instrumentul cu care actoria lucrează este individul însuşi. Dacă faci actorie, dezvolţi vocea, înveţi să-ţi cunoşti corpul, memoria ta se dezvoltă, capeţi o capacitatea senzorială fantastică, înveţi să-ţi gestionezi emoţiile", a punctat Ivanov.

Actriţa Oana Pellea a arătat că e foarte important că aceste cursuri le transmite elevilor dorinţa de a învăţa cu plăcere.

"Mi se pare un pas important, am predat tot felul de cursuri de comunicare cu jocuri teatrale, iar cei care au participat la acest cursuri, la final, întrebau de ce nu se predă teatru în licee şi chiar la grupele mai mici. Pentru că e o modalitate de a învăţa cu plăcere. Cred că e foarte important să înveţi a fi împreună, într-un demers, pentru că trăim într-o epocă în care ne însingurăm din ce în ce mai tare", a spus Pellea.

Daniel David, după discuţia cu geografii din universităţi: Au spus că au venit cu un alt model, în care, după mulţi ani, vom readuce Geografia României în curriculum

Ministrul Educaţiei a avut o întâlnire, pe marginea proiectului de planuri-cadru, cu geografii din universităţi, din Academia Române, din "societatea profesională", care i-au prezentat un alt model de a "regândi" disciplina Geografie la nivelul liceului.



"Am avut întâlniri cu geografii din marile universităţi, din Academie, din societatea profesională. Au spus că au venit cu un alt model, în care, după mulţi ani, vom readuce Geografia României în curriculum, ceea ce mi-am dorit de la început. (...) V-am povestit despre întâlnirea pe care am avut-o cu istoricii care mi-au propus un nou model de a gândi istoria la nivelul liceului, în care, după mulţi, mulţi ani, readucem disciplina Istoria Românilor şi a României, ceea ce mă bucură. Astăzi am avut o întâlnire cu geografii, care şi ei mi-au dat un alt model de a regândi Geografia la nivelul liceului, astfel încât, după foarte mulţi, mulţi ani, vom avea din nou materia de Geografie a României, lucruri pe care mi le-am dorit de la început", a explicat ministrul Educaţiei, într-o intervenţie online pe Facebook, conform sursei Citate.



Daniel David spus că Geografia şi Istoria României vor face parte din curriculum de Cultură şi identitate naţională.