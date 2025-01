Dragoș Sprânceană, despre o posibilă candidatură la președinție: România ar trebui să aibă un om de afaceri la cârmă, ca să aibă profit

Dragoș Sprânceană, unul dintre românii care au devenit oameni de bază pentru preşedintele Statelor Unite Donald Trump, a vorbit luni seară, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidențiale din România, din luna mai. FOTO Antena 3 CNN

Dragoș Sprânceană, unul dintre românii care au devenit oameni de bază pentru preşedintele Statelor Unite Donald Trump, a vorbit luni seară, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidențiale din România, din luna mai.

Antena 3 CNN: Spuneți-mi ce spun republicanii despre România? Ați spus că odată ce Donald Trump depune jurământul, vor exista niște mesaje foarte clare pentru țara noastră. Când ar trebui să vină acele mesaje și la ce fel de mesaje să ne așteptăm?

Dragoș Sprânceană: Și-a intrat în funcție, se pare că a avut de semnat astăzi cel puțin 200 de decrete. Foarte multe lucruri sunt în acțiune, dar va veni rândul când o să spună și ceva despre România. Au fost schimbări dramatice în ultimele zile fiindcă s-a anulat inaugurarea sau programul inaugurării față cum era stabilit original și nu a avut lumea exact timp să se gândească astăzi sau ieri exact la România. Poate la momentul oportun vor face o o declarație, dar sunt foarte multe schimbări, se întâmplă totul la foc continuu, să zic așa. Și întotdeauna ei vor fi de partea dreptății. Întotdeauna, Statele Unite vor respecta, nu se vor băga într-o decizie a unei Curți constituționale din România. Asta mi s-a spus clar.

Antena 3 CNN: Știți și dumneavoastră foarte bine situația din România, apropo de decizia Curții Constituționale și vreau să vă întreb pentru că sunteți la fel de bine conectat și în zona politică din Statele Unite ale Americii. Credeți cumva că administrația Trump, președintele Trump, se vor uita cu mai multă atenție la cel de-al 2-lea tur sau, mă rog, la noul noile tururi de alegeri din România

Dragoș Sprânceană: Haideți să începem un pic cu începutul. Mai devreme, am avut o conversație cu domnul Călin Georgescu. Eu țin legătura cu toată lumea sau cel puțin aproape cu toată lumea. Sunt interesat să aud povestea fiecăruia și să pot să-mi trag concluziile mele personale. Direcțiile domnului Călin Georgescu, până la un moment dat, se aliniază cu direcțiile partidului republican dar după cum am spus până la un moment dat, USR-ul pentru administrația americană nu se aliniază cu absolut nimic din ceea ce reprezintă programului Partidului Republican.

Antena 3 CNN: A fost astăzi domnul George Simion.

Dragoș Sprânceană: Nici nu știu dacă să mă pronunț, fiindcă el a spus că nu candidează atâta vreme cât domnul Călin Georgescu este un candidat. Sau nici nu știu care o să vorbim despre domnul George Simion, dacă va candida, poate, ceea ce nu cred că are rostul, fiindcă atâta vreme cât domnul George candidează sau vedem ce se va urma. Domnul George Simion, după cum a promis, nu candidează și oricum n-ar avea nicio șansă.

Antena 3 CNN: Crina Antonescu, susținut de Partidul Social Democrat, o părere...

Dragoș Sprânceană: Sunt foarte mulți oameni buni în fiecare partid, sunt foarte mulți oameni inteligenți pe care îi respect și știu de ani de zile în fiecare partid. Nu sunt pro-nimeni, încerc să rămân imparțial cât de mult pot. Eu încă visez România, unde partidele vin la un loc pentru binele poporului, unde clădesc anumite legi, pentru binele poporului și chiar dacă sunt divergențe să arate întotdeauna că le pasă. Ce s-a întâmplat acuma la vot sper că a fost o trezire, să zic așa și că le-a sunat un pic ceasul în toiul nopții și au văzut că poporul român vrea să meargă într-o anumită direcție. Dar domnul Crin Antonescu, după părerea mea e o alegere proastă. Domnul Crin Antonescu are o experiență politică foarte bună, dar lipsește din politică de 10 ani și a făcut o declarație care mie, ca bărbat care mă simt stâlpul familiei mele... m-a terminat când a fost întrebat cu ce se ocupă. A zis că nu se ocupă cu nimic că trăiește din veniturile soției, iar răspunsul meu la o altă televiziune a fost dacă tu nu ești stâlpul familiei tale, cum poți fi stâlpul tuturor familiilor românești.

Antena 3 CNN: Apropo de stâlpul familiei, apropo de faptul că, iată, sunteți de multă vreme aici în Statele Unite, v-ați dezvoltat, sunteți om de afaceri, sunteți om cu legături în sfera politică și iată acum apropiat de familia prezidențială. Credeți că dumneavoastră, că tot vorbeați de România și de un om care să pună și de partide care să vină toate unul lângă celălalt pentru români, credeți că dumneavoastră, pe baza experienței și de viață și profesională pe care o aveți, ați fi sau ați putea să coagulați?

Dragoș Sprânceană: Nu, nu am avut discuții de genul ăsta cu partidele politice din România.

Antena 3 CNN: Dacă considerați că ați putea.

Dragoș Sprânceană: Spun altceva, eu sigur aș considera asta. Adică eu am o încredere în mine foarte mare. Eu consider că atâta vreme cât America a avut nevoie de un om de afaceri care a ajuns să fie estimat la nivel internațional și uitați-vă care este reacția nu numai a oamenilor, dar a piețelor financiare globale. Eu cred că România ar trebui să aibă un om de afaceri la cârmă, fiindcă domnii politicieni români sunt lipsiți de experiență. I-am cunoscut pe mulți personal, chiar dacă îi admir sau îi respect pe unii datorită experienței politice, experiența în domeniul afacerilor și până la urma urmelor, țara este o afacere. Țara trebuie cârmuită în așa fel unde să ajungem să avem un profit, să ajungem să avem inflație mai mică. Domnii politicieni nu prea au experiență în a negocia și a construi afacere și dreptul lor.

Sabrina Preda: Ați spus foarte interesant că ați vorbit cu domnul Călin Georgescu astăzi și că într-adevăr, din multe puncte de vedere, sunteți pe aceeași lungime până la un punct, dar că nu sunteți de acord cu anumite declarații ale domniei sale.

Dragoș Sprânceană: Sunt declarații dinainte de alegeri cu care nu sunt de acord, anumite comparații la nivel istoric, la adresa sexului feminin și alte chestii cu care nu sunt de acord. Sunt anumite declarații recente acum asupra bazelor americane din România, dar pe care și le-a reparat. Eu sunt o persoană foarte sinceră și i-am promis și domnului Georgescu, întotdeauna voi spune adevărul, dar sunt și o persoană foarte realistă. Iar când întreb o întrebare realistă, nu contează dacă este adevăr în spate, dacă este minciună în spate. Dar întrebare este realistă. Ce facem în continuare? Răspunsul nu poate să fie suntem cu D-zeu nu, nu, nu suntem cu D-zeu, suntem în D-zeu la biserică, suntem în D-zeu acasă, în familie, în weekend. Dar când e vorba de politică și afaceri internațională și binele României, trebuie să spunem alb și atât. Ori e alb, ori e negru și dacă nu ai puterea asta să iei decizia aia, nu poți să spui lăsăm în voia lui D-zeu, că nu așa funcționează lucruri la nivel internațional. Și dacă te prezinți în fața unui om de afaceri ca Donald Trump și vei sta la masă cu el, el este genul ca mine în afaceri, te mănâncă pe pâine.

Mihai Gâdea: Domnule Sprânceană v-am întrebat la început dacă candidați și dumneavoastră ați spus: dacă poporul român vrea, de ce nu? Răspunsul dumneavoastră mă face să cred că în momentul de față evaluați în mod foarte serios să candidați la prezidențiale. Putem să facem un anunț în momentul de față că dumneavoastră veți candida la alegerile prezidențiale din România din luna mai?

Dragoș Sprânceană: Haideți să vorbim în puțin timp și să vedem dacă este o soluție viabilă. Eu, de obicei, ca și în afaceri, când mă bag, de obicei câștig și nu intru doar așa să mă aflu în treabă sau ca un om de afaceri. Și fiindcă îmi pasă atât de imaginea mea, cât și de imaginea României, nu vreau să iau decizii premature. Dar în momentul când voi candida înseamnă că sunt cam sigur că aș putea să câștig. Dar, da, ar fi prematur.

Mihai Gâdea: Cât timp să așteptăm? În cât timp putea lua decizia aceasta? Dragoș Sprânceană: Haideți să mai așteptăm puțin.

Mihai Gâdea: Bine, eu vă propun în felul următor, mai așteptăm puțin. Când veniți în țară?

Dragoș Sprânceană: Trebuie să ajung în Franța poimâine și după vizita mea din din Franța s-ar putea să vin direct în România.

Mihai Gâdea: Eu fac următoarea propunere. Propunerea mea este: când veniți în România, luați decizia, că oricum o să luați decizia. Veniți la noi în platou, faceți anunțul, încercăm să înțelegem pentru că va fi foarte important pentru români o dată să înțeleagă cine sunteți și să înțeleagă în al doilea rând, ce vreți să faceți pentru țară. În momentul de față cred că aceasta este una dintre marile probleme, care este planul, pe unde o luăm? Cum reușim în momentul de față să punem România pe hartă în raport cu președintele Trump, în raport cu marile puteri, pentru că lumea se schimbă. Începând de astăzi lumea se schimbă și întrebarea este încotro o schimbăm noi și cine este acel motor care să genereze această această schimbare. Poate sunteți dumneavoastră. Care ar fi argumentul, argumentul principal pentru care dumneavoastră ați intra în această bătălie? Ce v-ar putea determina să intrați în bătălia pentru prezidențial.

Dragoș Sprânceană: În primul rând aș intra numai și numai cu acordul soției mele, ca să știți. Normal, atâta trebuie cât nu am sprijinul ei, care m-a ajutat să fiu unde sunt în ziua de astăzi nu aș putea să iau această decizie. Pentru mine, familia este numărul unu și fără familie nu pot să fac nimic în viață. Al doilea, la la mână. Îmi place întotdeauna să evaluez și să analizez situațiile și după aia să iau o decizie înțeleaptă. Haideți să ne uităm un pic la oamenii care sunt în stradă și protestează și vreau să fiu alături de ei și le înțeleg amarurile prin ceea ce trec și faptul că consideră că voturile au fost furate. Haideți să ne uităm la cei care nu sunt de acord cu ei și haideți să ne uităm și la cei care sunt imparțial isau independenți.

Întrebarea este care dintre candidații care sunt acuma sau care se vehiculează în presă credeți că au vreo șansă să-i aducă împreună, mai mult sau mai puțin? Răspunsul meu deocamdată este: niciunul, fiindcă în România, ca și în Statele Unite, exact ce au creat cei din Partidul Republica, din Partidul Democrat au dezbinat. Dezbinarea asta trebuie să se oprească. Mesajul președintelui Donald Trump a fost de unire și sper ca într-o zi să aibă și România un candidat care poate să unească românii, nu să-i dezbine, care poate să le spună celor care protestează: Da, aveți dreptate, da, vă înțelegem și care poate să le spună și celorlalți care nu sunt de acord cu ei: da, și voi aveți dreptate. Haideți ca să ne înțelegem cu toții și pentru România să clădim un viitor mai frumos. Acel candidat va merita votul meu.

Mihai Gâdea: Ați început în această seară vorbind despre faptul că aveți nevoie de sprijinul soției pentru a intra într-o astfel de bătălie. Dumneavoastră ați ajuns într-un moment al vieții, fiind încă tânăr, în forță, în care personal ați rezolvat tot. Sigur sunteți acolo cu familia, aveți copiii care sunt la școală. Nu e simplu ca să iei o astfel de decizie. Dar și în România e școala americană, în București, școala britanică. Se găsesc soluții și în România există soluții. Credeți că soția ar înțelege dorința dumneavoastră de a schimba direcția care merge România, de a face ceva care într-adevăr să vă ofere acea satisfacție deplină a faptului că viața dumneavoastră are un sens și că viața dumneavoastră în felul acesta ar putea fi oferită unei misiuni atât de importante? Credeți că ar fi vreo problemă ca dânsa să vă susțină în demersul acesta?

Dragoș Sprânceană: Nu, chiar deloc. Soția mea este în același timp și prietenul meu cel mai bun. Vorbim despre absolut orice și mă consider unul dintre cei mai fericiți bărbați că am reușit să o cunosc. Mama copiilor mei. Am trei fetițe frumoase. Din punctul ăla de vedere sunt foarte împlinit. Ea nu are o îndoială în privința mea. Ea are o îndoială în privința celor cu care ar trebui să lucreze în România pe viitor. Vedem clarifică.

Mihai Gâdea: Deci, domnule Sprânceană, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru foarte clar în momentul de față: există o nevoie de a avea candidați reali, serioși și care să-și dorească cu adevărat să schimbe ceva, să schimbe ceva mult mai mult decât am văzut noi în anii ăștia, motiv pentru care eu vă încurajez și probabil că sunt mulți alții ca mine. Mi se pare că e important să avem de unde alege, să avem oameni care înțeleg ceva despre ce înseamnă lumea asta.

Antena 3 CNN: Cum s-a născut ideea sau posibilitatea de a candida la președinția României? Care sunt conexiunile dumneavoastră cu oamenii politici de aici sau apolitici, oameni de afaceri? Cu cineva v-ați consultat și astfel încât să apară această idee: da, eu, Dragoș Spârnceană aș putea să candidez la președinția României? Sau v-a fost oferită această posibilitate de a candida? V-a cerut cineva? Ce ar fi să candidezi tu și noi te vom susține? Cine sunt acele persoane?.

Dragoș Sprânceană: Cineva? Cineva, nume specific, nu mi-a cerut, dar mi-au cerut sute sau chiar mii de oameni pe social media. Eu sunt în România la fiecare două luni. Nu am afaceri directe în România. Adică nu am firme deschise în România, dar am foarte mulți angajați din România care lucrează pentru firmele noastre din Statele Unite. De ani de zile pot să spun că am creat multe locuri de muncă în România și multe familii au beneficiat de serviciile și de firmele noastre de peste hotare, atât în România, Moldova, Serbia, Bulgaria, Ucraina ș.a.m.d. Da, sunt multe persoane atât apropiați, atât din cercuri de afaceri din București și din toate partidele, cu toate că nu știu dacă liderii partidelor lor știu asta, care îmi cer chestia asta, dar răspunsul meu întotdeauna a fost nu, nu cred că e momentul oportun pentru mine.

Antena 3 CNN: Ne puteți da niște exemple de oameni din România cu care v-ați consulta? Dacă ați ajunge să duceți o astfel de bătălie pentru președinția României.

Dragoș Sprânceană: Ar fi prematur și nepoliticos să vă dau niște exemple, dar eu cred că România are nevoie de o vindecare. Eu cred că România are nevoie să se ducă să ia pe oamenii din stradă în brațe și să le spună: vă înțelegem, iar eu cred că România trebuie să se ducă și la tabăra cealaltă, să le explice, care reușește să-i aducă pe câțiva la masă și să-i facă să se înțeleagă unul cu altul.

Antena 3 CNN: Credeți că dacă veți lua decizia să candidați, președintele Statelor Unite v-ar putea sprijini în mod deschis? Adică ar putea face o recomandare la modul că România ar avea un președinte grozav, dacă Dragoș Sprânceană ar fi alesul.

Dragoș Sprânceană: Nu m-am gândit niciodată dacă Donald Trump ar putea să facă o declarație de genul, fiindcă nu cred că este. Nu cred că este OK ca un președinte al Statelor Unite să facă un endorsement al unui candidat într-o altă țară străină. De aceea nu am fost de acord când ambasadorul Statelor Unite, Adrian Zuckerman a făcut un endorsement la PNL. Adică nu este ok ca să te bagi niște chestii care nu-ți sunt atribuite ție. Dar politicos și și frumos și respectuos pentru țara respectivă, adică România, Donald Trump ar trebui să aștepte și să vadă cine va câștiga și cine e voința poporului român. Una este să faci o declarație de genul publică, alta este să te gândești că poate persoana este de preferat.

Mihai Gâdea: Să facem un deal: veniți în România, vrem să facem un interviu cu dumneavoastră pe larg. Vrem să vă cunoaștem mai bine și în condițiile în care veți decide să candidați, cred că va fi un lucru foarte interesant pentru poporul român să vă cunoască și să vadă în ce credeți și cine știe, viața dumneavoastră se poate schimba radical în decurs practic de câteva luni de zile, dacă veți candida și veți câștiga.