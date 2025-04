Elena Lasconi, atac fără precedent la Nicușor Dan: "Nu-i poate spune 'Te iubesc' propriei sale fiice. Cum ar putea uni un popor?"

Elena Lasconi a pierdut sprijinul USR în competiția prezidențială. Foto: Hepta

Elena Lasconi, lidera USR care a pierdut, miercuri, susținerea prezidențială a propriului partid, a lansat un atac fără precedent la adresa candidatului independent Nicușor Dan.

Lasconi i-a acordat un interviu în exclusivitate lui Mihai Gâdea, realizatorul emnisiunii "Sinteza Zilei" la Antena 3 CNN.

Mihai Gâdea a întrebat-o pe Lasconi de ce ar vota oameni pentru ea, și nu pentru Nicușor Dan, având în vedere că profilul celor doi vizează, în principal, același electorat.

"Eu comunic cu oamenii de mulți ani, mai exact de 31 de ani, în fiecare zi. Nu-mi este teamă să mă uit, uite așa, în ochii lor. El nu face asta. Sunt empatică, asta îmi aduce multe nopți nedormite. Încerc să-i ajut, chiar dacă nu am pârghiile pe care mi le dă legea. Încerc să ajut oamenii.

Eu iubesc oamenii din jurul meu. Domnule Gâdea, poate că este dur ce spun acum. E partea aia dură, care pe mine m-a făcut să mă gândesc mult. Cum poți tu să unești un popor, dacă nu ești capabil să-i spui fiicei tale atunci când îți cere: 'tati, de ce nu-mi spui Te iubesc?' Și el să să se distreze. Adică, lui să i se pară funny (amuzant, n.r.) că el nu-i spune copilului 'Te iubesc'.

Elena Lasconi: Mi s-a părut dureros că Nicușor nu-i spune fiicei sale "Te iubesc"

Păi eu îi iubesc pe oameni, mi-e drag de ei. Cum poți tu să faci asta? Mi s-a părut atât de dureros. Deci, am ascultat interviul ăla în care o întreba pe soția (lui Nicușor Dan) și (el) a zâmbit și a spus că ei nu sunt așa. Ok, am trecut peste asta. Și pe urmă a venit ceva îngrozitor: declarația lui (Nicușor Dan), râzând, spunându-i realizatorului de televiziune 'Păi, când a crescut, fiica mea mă ruga să-i spun Te iubesc'". Și el nu putea. Eu sunt mamă. Deci eu îi spun te iubesc fiicei mele și când visez, și noaptea.

Nu există așa ceva, nu există. Deci, dacă noi nu o să avem conducători care să conducă țara asta și din suflet, nu numai cu mintea, n-o să fie bine", a răspuns Lasconi.

Poate e dur ce spun: cum poate el (Nicușor Dan) să unească un popor, atunci când fetița sa îl întreabă 'tati, de ce nu-mi spui te iubesc?' și el râde? Eu îi iubesc pe oameni...", a răspuns Lasconi.

Aparent, ea a făcut referire la o emisiune TV la care candidatul independent a povestit episodul legat de fetița sa și a avut reacția invocată de Lasconi.

