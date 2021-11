Cîţu nu exclude să cedeze premierul către PSD: "A fost o discuţie bună, dar nu putem să spunem că totul e roz peste noapte"

Întrebat dacă s-a înţeles la discuţii cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şeful de la PNL nu a negat deloc.

"A fost o discuţie bună, dar nu putem să spunem peste noapte că totul e roz. Suntem responsabili, vrem să facem un guvern, ne uităm la cea mai bună soluţie pentru România şi pentru PNL", a răspuns, vineri, preşedintele PNL.

De asemenea, întrebat dacă ar ceda funcţia de premier către PSD pentru doi ani, Florin Cîţu nu a negat, dar a precizat că decizia se va lua în partid.

"Mergem în Partidul Național Liberal cu concluzia celor două discuții, iar decizia o va lua Partidul Național Liberal, nu președintele PNL.

Este o altă schimbare pe care am făcut-o după congresul din septembrie", a precizat Cîțu.

Totodată, a precizat că în discuții a apărut și varianta unei rotații a premierilor, de la PNL și de la PSD.

"Suntem responsabili în formarea noului guvern", a declarat premierul Cîţu.

Cîţu, dezamăgit de Cioloş: "E complicat să negociezi cu cineva care spune că, atunci când vorbești de președintele PNL, ar fi o glumă să fie premier"

Cât despre declaraţiile făcute recent de Dacian Cioloş, Cîţu s-a arătat dezamăgit

"Sunt puțin dezamăgit. Am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație în spațiul public de la domnul Cioloș în care iarăși pune sub umbră autoritatea președintelui PNL", a punctat declarat Cîțu.

Şeful PNL a afirmat apoi că "e complicat să negociezi cu cineva care spune că, atunci când vorbești de președintele PNL, ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul".



