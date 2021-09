Florin Cîțu, prima reacție după demisia în bloc a miniștrilor USR-PLUS

"Deci, până la urmă și-au dat demisia? Asta îmi spuneți... Era normal ca în momentul când depui o moțiune alături de AUR să-ți dai demisia din Guvern. Eu nu am văzut nimic, haideți să vedem întâi documentele și discutăm.

Să vedem documentele întâi, dar eu cred că răul pentru România a fost făcut atunci când s-au asociat cu AUR. Acela este cel mai mare rău", a declarat Florin Cîțu.

Dana Barna: "Ne dăm demisiile"

Dan Barna a precizat că partidul său nu mai poate continua în actuala formulă de guvernare. Acesta a spus că el și colegii săi și-au semnat demisiile si mâine dimineața le va înmâna premierului Florin Cîţu.

„În aceste zile care s-au scurs de la momentul în care am intrat în guvern, am arătat că se poate și altfel în această Românie. Nu se mai poate așa! Și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR PLUS.

Florin Cîțu a dinamitat conștient şi perfect responsabil această coaliţie cu bună știință și cinism. Florin Cîţu nu mai poate să fie premier şi din acest motiv miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu.

Este o decizie pe care am luat-o cu toţi colegii din USR PLUS, este o decizie susținută de Biroul Naţional şi în acest context ne prezentăm demisiile.

Le aveți aici şi pe a mea şi a celorlalți miniștrii. Mâine dimineață premierul le va avea pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care azi în Biroul Permanent a devenit ridicolă", a spus Barna.

