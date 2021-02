Fostă Miss și proprietară a unei firme de hostesse, numită de PNL în Consiliul de Administrație al unui spital din Cluj

Claudia Ardelean (27 de ani) a anunțat pe Instagram că a fost numită în Consiliul de Administrație la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj.

”It’s officially! Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat in baza caruia imi voi exercita functia publica de reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in Consiliul de Administratie al unui spital public din Municipiul Cluj-Napoca! Multumesc pentru incredere si sustinere Partidului National Liberal Cluj!”, a scris aceasta.

Reprezentanții spitalului spun că tânăra este membru supleant și nu va participa la ședințe. Asta înseamnă că doar în situații excepționale poate înlocui un titular în ședințe. În plus, reprezentanții PNL Cluj spun că poziția nu este remunerată.

În 2020, tânăra a candidat pentru un loc în Consiliul Local Cluj-Napoca. Potrivit presei locale, aceasta a fost iubita fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan.

”Este o onoare pentru mine să fac parte din echipa PNL, structură în cadrul căreia sunt membru activ încă din anul 2014. Au trecut 6 ani de când fac parte din această echipă și de atunci răspund zi de zi noilor provocări prin implicare, solidaritate și o gândire liberală”, scria aceasta în luna octombrie

Fosta Miss a absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyaiși și a intrat în politică în 2014, când a devenit membră TNL- PNL.