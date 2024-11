George Simion: „Ce înţelegere poate să existe între noi şi PSD, mai am puţin şi îl întrec pe Marcel Ciolacu în preferinţele românilor”

George Simion neagă că ar exista un blat între PSD și AUR pentru a ajunge în turul doi la prezidențiale / FOTO: Inquam Photos/ Elena Covalenco/ George Călin

Preşedintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, a negat, joi, că ar exista o înţelegere între PSD şi AUR, afirmând că nu are nevoie de voturi de la Marcel Ciolacu pentru a intra în turul doi, ci are nevoie de votul românilor pentru a-l „bate” pe liderul PSD sau pe „celălalt pesedist", Mircea Geoană.



„Ce înţelegere poate să existe între noi şi PSD, mai am puţin şi îl întrec pe Marcel Ciolacu în preferinţele românilor. Am nevoie de voturi de la Ciolacu? Nu. Am nevoie de votul românilor ca să-l bat pe Ciolacu în turul doi, sau pe celălalt pesedist, pe Geoană, dar pare că n-are şanse”, a afirmat Simion, după întâlnirea cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, la sediul AUR.

Citește și: George Simion a refuzat ca specialiștii de la DNSC să repare site-ul AUR. Acesta fusese atacat cibernetic

Despre Mircea Geoană, Simion a afirmat că acesta este un produs "100% al PSD - ului".



„Mircea Geoană este 100% un produs al PSD - ului şi înţeleg că a recunoscut, îşi merită porecla primită de la Ion Iliescu. A recunoscut şi el că George Simion intră în turul doi şi el nu are nicio şansă şi acum se gândesc care dintre pitici să se retragă, dintre cei şapte pitici”, a mai spus George Simion.

Citește și: SONDAJ. Ciolacu și Simion se bat în turul II al alegerilor prezidențiale. Ciucă, pe locul trei, urmat de Lasconi

Context:

Recent, Viorel Hrebenciuc, un influent fost lider PSD, a fost menționat în legătură cu o strategie politică ce vizează susținerea lui George Simion, liderul AUR, pentru a ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Într-o declarație publică, George Becali a afirmat că Hrebenciuc i-a propus să contribuie la susținerea lui Simion, considerând că o astfel de confruntare în turul doi ar putea fi avantajoasă pentru PSD.

Planul, cunoscut neoficial ca „Planul Hrebenciuc,” ar presupune ca PSD să direcționeze o parte din voturi către AUR pentru a spori șansele lui Simion, sperând, astfel, într-o confruntare favorabilă cu liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Preşedintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a susţinut ulterior că o astfel de situaţie nu este doar „dorinţa” PSD, ci şi a Rusiei.

Mai multe informații despre subiect AICI