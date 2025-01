George Simion, la conferința MEGA: „Trebuie să răspundem valului trumpist care va mătura Europa”

George Simion participă la plenara conferinței internaționale „Make Europe Great Again (MEGA)”. FOTO: Hepta

Președintele AUR, George Simion, vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a declarat că mișcarea conservatoare trebuie să continue demersurile pentru a-și întări poziția în Europa și în plan internațional în acest an, pentru a răspunde „valului trumpist care va mătura Europa”, demers condus de „sloganul bunului simț”.

George Simion participă la plenara conferinței internaționale „Make Europe Great Again (MEGA)”, eveniment aflat la a doua ediție, care se desfășoară, miercuri, la Bruxelles.

„Ieri am avut discuții cu unii dintre voi în prezența europarlamentarilor noștri. De asemenea, astăzi este prezent aici președintele Comisiei PETI, care a vorbit la conferința organizată de grupul ECR despre importanța europarlamentarilor, semnificația grupului ECR și necesitatea unirii forțelor suveraniste și patriotice. Am vorbit cu prietenii noștri din Partidul Conservator Britanic și am evidențiat progresele semnificative realizate în Consiliul European în crearea unui grup unificat și puternic, alături de forțele suveraniste din Franța, Ungaria, Austria și alte țări. În acest moment, suntem aproape de a deveni prima forță din Consiliul European. Cred că aceasta este calea de urmat pentru mișcarea noastră conservatoare: să ne unim. Avem o vorbă în România: 'Unirea face puterea'. Trebuie să ne strângem sub aceleași valori - valorile mișcării președintelui Trump, MAGA. Victoria MAGA este un exemplu pentru noi, în Europa, pentru toate partidele conservatoare”, a mai declarat George Simion.

El a punctat că valorile privind „libertatea de exprimare, libertatea alegerilor și libertatea de a ne decide propriul destin” trebuie să-i unească pe conservatori.

„Sunt convins că dezbaterile de astăzi ne vor ajuta să tragem concluzii importante despre situația actuală, dar în viitoarele discuții, împreună cu toți cei prezenți aici, trebuie să elaborăm o strategie pentru a răspunde valului trumpist care va mătura Europa în acest an. O propunere este să urmăm exemplul aplicat în Consiliul Europei. Care sunt valorile care ne unesc? L-am auzit pe președintele Ordo Iuris vorbind despre importanța moștenirii iudeo-creștine a Europei. Mulți dintre voi ați vorbit despre libertate și vă pot spune cât de mult ne dorim acest lucru în România, unde nu avem alegeri libere, unde același sistem corupt și aceiași politicieni corupți refuză să recunoască tranziția democratică a puterii. De aceea, trebuie să ne unim pentru libertate - libertatea de exprimare, libertatea alegerilor și libertatea de a ne decide propriul destin”, a susținut George Simion.

„Bunul simț este firul comun care ne leagă”

Acesta a subliniat că principiul cel mai important sub care forțele conservatoare trebuie să se regăsească este „bunul simț”.

„Eu cred într-o Europă unită și puternică, dar nu într-o Europă condusă de birocrați fără chip, fără identitate. Trebuie să ne unim forțele, urmând modelul propus la inaugurarea președintelui Trump la Washington, de către președintele partidului ECR și liderul meu, Mateusz Morawiecki, care a spus clar că tot ce ne dorim este bunul simț. Și nu văd alt principiu fundamental sau slogan care să definească mai bine cauza noastră decât 'bunul simț'. Asta ne dorim cu toții - acesta este firul comun care ne leagă”, a evidențiat Simion.

În prima zi a evenimentului MEGA, marți, a avut loc conferința „Defending Western Values in the European Parliament”, organizată de grupul Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European.

La conferință au participat invitați din 40 de state, 25 din Uniunea Europeană, din Statele Unite, Argentina, Paraguay, Canada, Mexic, Ecuador, Georgia, Serbia.

În context, președintele AUR a anunțat organizarea, miercuri după-amiază, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, a unui protest simbolic față de anularea alegerilor prezidențiale din România, la care au fost invitați să se alăture reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor și ceilalți colegi din ECR prezenți la Bruxelles în aceste zile.