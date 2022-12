George Simion, după protestul din benzinărie: "99% dintre români sunt afectați de faptul că sunt prețuri mari la pompă"

George Simion a explicat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, motivul pentru care a organizat, astăzi, proteste în mai multe benzinării din ţară, după ce Austria a votat împotriva aderării României la Schengen.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Aproximativ 200 de oameni, au blocat, astăzi, o benzinărie OMV Petrom din Piteşti, acolo unde au protestat faţă de decizia Austriei de a refuza aderarea României la Schengen.

”Știți cum este? Politicienii români spun că nu mai trebuie să mergem în Austria la ski și la shopping. 99,9% dintre români nu merg la ski și la shopping în Austria. Le dau o veste: 99% dintre români sunt afectați de faptul că sunt prețuri mari la pompă, de faptul că nu avem gaze naturale extrase încă și nu există un plan concret de a extrage gazele naturale din Marea Neagră, în sensul ăsta Austria favorizând Rusia în mod clar.

Și lemnele cu care ar trebui să se încălzească mare parte din populația rurală care există lângă păduri nu sunt accesibile pentru această populație pentru că anumite companii austriece taie aceste lemne și le duc direct în Ungaria, în Austria, se încălzesc austriecii, ungurii, iar noi nu avem voie”, a declarat George Simion.

George Simion a anunţat că protestul de astăzi, dintr-o benzinărie OMV Petrom din Piteşti şi la Galaţi se va repeta şi în zilele următoare la Craiova sau Ploieşti.

”Avem filială pentru că șase milioane de români nu și-au găsit locuri de muncă decente în țară și a trebuit să emigreze. Rudele celor care în momentul ăsta își calculează fiecare bănuț pentru că se confruntă cu această creștere de prețuri de care, acuz în mod direct, și OMV Petrom", a transmis Simion.

De asemenea, întrebat de cum au reacționat angajații benzinăriei pe care au blocat-o, George Simion a susținut că majoritatea salută decizia de boicotare.

"Majoritatea angajațiilor, că am fost ieri și la o benzinărie OMV, majoritatea ne salută, ne susțin, au condiții grele de muncă, sunt plătiți foarte prost, astăzi am salutat angajații de acolo, nu au avut nicio problemă.

Ne-am tras mașinile fiecare la câte o pompă și le-am lăsat acolo, am scos cheia din contact și le-am lăsat acolo, nu am alimentat deloc, nici cu 10 bani, nici cu 20 de bani și am scandat ceea ce au văzut telespectatorii dumneavoastră, în semn de protest, pentru ca Rareș Bogdan, ministrul antreprenoriatului, să rupă cămașa de pe ei, să țipe cum trebuie să boicotăm produsele austriece.

Noi trecem la fapte pentru că ei sunt aceeași care spuneau că vom intra în spațiul Schengen, sunt aceeași care spuneau sau spunea premierul Ciucă că nu trebuie să deranjăm europarlamentarii, nu trebuie să îi jignim nici măcar cu o floare că nu-i bine", a transmis liderul AUR.

Protestul a ajuns, însă, să blocheze și circulația, jandarmii fiind nevoiți să intervină de urgență.

"Nu ne-au spus că am încălcat legea, ne-au spus doar să părăsim carosabilul ca să nu încurcăm. În stație, nu, și tocmai de aceea invit toți românii, mâine este duminică, cei care merg la biserică, după ce merg, să facă același lucru, să se găsească cu trei mașini, patru mașini, mai mulți prieteni și să se ducă să blocheze profiturile imense, am înțeles că sunt undeva la cinci miliarde profiturile OMV Petrom pe an chiar în această perioadă de criză, să blocheze aceste profituri, să ne ducem să alimentăm de la alte benzinării cu toate că și celelalte benzinării din nefericire au acționariat străin, prea puține cam 25%", a susținut deputatul.

Simion a explicat, în direct, că cei prezenți la protest au blocat circulația pentru ”a trage un semnal de alarmă vizibil” și a criticat membrii Guvernului României.

"Pentru a trage un semnal de alarmă vizibil, pentru că nu numai austriecii sunt de vină în această criză cu siguranță primii vinovați sunt guvernanții noștri care le-au dat austriecilor lemnul, petrolul, gazele naturale din Marea Neagră, le-au dat austriecilor tot și reparația la Aeroportul Otopeni este făcută cu o firmă austriacă.

Avem 1500 de firme austriece care nu sunt deranjate în momentul ăsta de Protecția Consumatorului, de Consiliul Concurenței, de nimeni.

Am văzut un exemplu clar când Protecția Consumatorilor s-a dus la un retailer din acesta alimentar și imediat ambasadorul Franței, pentru că retailer-ul era francez, i-a chemat pe cei de la conducerea Protecției Consumatorilor practic la ordine, senzația noastră este că din nefericire ponderea și opinia ambasadelor în România contează mai mult decât instituțiile românești.

Majoritatea dintre ele alimentează exact de la OMV Petrom, au bonuri din acelea de alimentare și alimentează de la OMV Petrom, cel puțin Parlamentul așa face", a transmis politicianul.

Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care are un număr 7.000 de angajați, și Hidroelectrica au anunțat că vor renunța la aceste conturi și carduri austrice, George Simion consideră că "nu este de ajuns".

"Nu este de ajuns, noi am votat în parlament o lege care interzice soft-uri din țări terțe, în afară de țările din Uniunea Europeană și din NATO pentru a evita soft-urile rusești, cred că se impune să interzicem ca vreo instituție a statului să mai alimenteze de la OMV Petrom sub diferitele forme pe care le avem.

Înainte de venirea acestor companii austriece, numărul de angajați în firmele de prelucrare a lemnului, în Petrom, în petrochimie că au terminat toată petrochimia cei de la OMV, era de 200 000. Ce a făcut OMV, ce au făcut firmele austriece a fost să reducă numărul de angajați, să distrugă petrochimia, să nu dea despăgubire", a concluzionat George Simion.