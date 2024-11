Iohannis, vesel, lângă Nehammer, la ședința informală a Consiliului European de la Budapesta

Președintele Klaus Iohannis a publicat pe rețelele sociale o fotografie de la ședința informală a Consiliului European, de la Budapesta. Acesta stă lângă cancelarul austriac Karl Nehammer, cel care se opune aderării depline a României la Schengen.

„La reuniunea informală #EUCO de la Budapesta, ne-am concentrat asupra pașilor care trebuie făcuți pentru a consolida competitivitatea UE pentru anii următori. Am subliniat rolul major al coeziunii și al convergenței, ca instrumente pentru atingerea obiectivelor de competitivitate ale UE”, scrie președintele Klaus Iohannis pe X.

At the informal #EUCO Meeting in Budapest, we focused on the steps to be taken to strengthen the EU competitiveness for the years to come. I emphasized the major role of cohesion and convergence, as tools for achieving the EU competitiveness objectives. pic.twitter.com/25XQn40K1G