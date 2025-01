Kelemen Hunor, despre Călin Georgescu: Nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, este evident că a aparținut rețelei Caraman

Călin Georgescu este de fapt un ”om al vechiului sistem” și a aparținut rețelei Caraman, prin intermediul mentorului său, Mircea Malița, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR. FOTO: Colaj FOTO: Inquam Photos - George Calin / Historia

Călin Georgescu este de fapt un ”om al vechiului sistem” și a aparținut rețelei Caraman, prin intermediul mentorului său, Mircea Malița, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat într-un interviu pentru publicația Maszol, scrie g4media.ro. Mihai Caraman, primul șef al SIE, a stârnit un scandal internațional după ce a racolat mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței și a transmis informații către KGB.

”Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor.

Cine a fost Mihai Caraman, primul șef SIE

Mihai Caraman a fost primul șef al SIE. El a fost dublu agent, lucrând pentru regimul comunist din România și pentru Rusia (KGB). El a penetrat NATO în anii 50-60 ai secolului trecut și a transmis informațiile și către KGB. Caraman a stârnit un scandal internațional când a reușit să racoleze mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței Nord-Atlantice.

Informațiile obținute atunci de Caraman pentru Securitate (poliția politică a regimului comunist) era date mai departe serviciului secret rus, temutul KGB, potrivit unui material biografic publicat pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. După ce breșa de securitate NATO a fost descoperită, Caraman a fost expulzat de autoritățile franceze și și-a continuat cariera în Securitatea internă, explică g4media.ro.

El a revenit în prim-plan în 1990, imediat după Revoluția anticomunistă, când a fost reactivat cu acelaşi grad şi numit în funcţia de ministru-adjunct al Apărării şi şef al Serviciului Român de Informaţii Externe (20 ian. – 20 aug. 1990), apoi director al Serviciului Român de Informaţii Externe (20 aug. 1990 – 9 apr. 1992); consilier al directorului Serviciului Român de Informaţii Externe (apr. – sept. 1992). A fost înlăturat din funcţia de şef al SIE în urma presiunilor făcute de secretarul general al NATO, Manfred Worner, care nu a acceptat dialogul cu spionul care penetrase NATO. Caraman a murit la vârsta de 95 de ani.

Într-un podcast, Călin Georgescu a fost întrebat cine i-a fost mentor. ”Eu l-am avut și îl recunosc de-a pururi pe Mircea Malița. El a fost, vedeți cum a fost viața, a fost secretarul lui Sadoveanu (fostul scriitor și politician Mihail Sadoveanu, n.red.), când Sadoveanu era la secretariatul nostru ONU de la New York și eu am devenit secretarul lui Mircea Malița când era pe aceeași poziție, m-ați înțeles? Era omul care forma deja diplomați la vremea respectivă”, a răspuns Georgescu. Din 1974 Mircea Malița a fost membru al consiliilor pregătitoare ale conferințelor mondiale ale ONU pentru populație, știință și tehnologie, pentru dezvoltare”.

Familia fostului diplomat Mircea Malița a vorbit în exclusivitate, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre relația lui Călin Georgescu cu academicianul despre care a spus că i-a fost mentor și chiar secretar. Fiica și nepoata diplomatului spun că Georgescu minte când afirmă că a fost secretarul acestuia și că, mai mult, relația dintre cei doi s-ar fi rupt definitiv după ce Georgescu a luat aproximativ 3.000 de cărţi de vizită, care erau clasate, din videoteca Mircea Malița de la Fundaţia Universitară a Mării Negre și nu le-a mai adus înapoi.

Un alt personaj cu experiență în afacerile externe și apropiat de Călin Georgescu a fost Sergiu Celac. Buletin de București a dezvăluit că în anul 2012, la lansarea „ideologiei” lui Călin Georgescu a participat și a vorbit despre cartea candidatului la prezidențiale Sergiu Celac, fostul ministru al Afacerilor Externe. Celac a fost și translatorul oficial al lui Nicolae Ceaușescu.

Kelemen Hunor: O greșeală imensă că președintele statului nu vorbește despre anularea alegerilor

Întrebat dacă are mai multe informații despre anularea alegerilor, Kelemen Hunor a spus că ”nici eu nu am mai multe informații. Eu consider această situație o greșeală imensă a președintelui statului, care ar trebui să vorbească despre asta. Nicăieri în lume, serviciile secrete nu vorbesc. Acum aici avem reguli scrise și nescrise ale acestei lumi, nu de la ei trebuie să așteptăm răspunsul pentru opinia publică. Din partea lor nu se va întâmpla așa ceva. Este însă un o altă întrebare, faptul că nu au găsit responsabili, nu doar că nu au explicat, dar nu au găsit nici responsabili, care este din nou o problemă foarte foarte mare, ce subminează încrederea în instituțiile publice.

Președintele statului ar trebui să vorbească despre asta, pentru că el este cel ales în mod direct, lui îi sunt subordonate serviciile secrete, acele servicii care îl informează pe președinte despre tot, el trebuie să știe despre tot, și bineînțeles el ar trebui să explice societății ce s-a întâmplat, într-un mod în care respectă anumite reguli, pentru că fiecare șef de stat respectă anumite reguli, dar el nu a făcut acest lucru. Eu consider acest fapt o mare greșeală, pentru că acest fapt crește neîncrederea, creează în oameni acea aparență că aici a avut loc un fel de șmechereală, pe de altă parte în săptămânile trecute, s-a putut vedea acest lucru în tot felul de teorii, de conspirații fabricate și răspândite de către oameni. Acest lucru poate fi de înțeles pe undeva, pentru că dacă nu primești o explicație pentru un fenomen, pentru o astfel de decizie gravă, atunci începi tu să explici, după capul tău, ce se putea întâmpla, și atunci inventezi că decizia a fost dictată de aici, de acolo”, a mai spus el.

Liderul UDMR: Georgescu a avut în spate o companie de oameni bine pregătiți

Întrebat despre Călin Georgescu, Kelemen Hunor a spus că ”faptul că ei au cumpărat mai devreme mii de profiluri fake pe Tik-tok, și pe care le-au folosit, arată doar faptul că ei au stăpânit și din punct de vedere technic acest domeniu. Eu cred că partea cea mai importantă a problemelor a fost aici, acasă la noi. Că acest fapt a fost ajutat și de alții prin diferite comentarii, prin răspândirea pe Tiktok, pe diferite rețele, acolo s-a dovedit că au fost boți, roboți, comentarii, acțiuni care au fost din afara României, dar în principiu, prima problemă a fost în România”.

”Să nici nu mai vorbim de ce au făcut instituțiile statului, pentru că despre Georgescu ani la rândul s-a știut cine este. El răspândit și răspândește ideile Gărzii de Fier, ale legionarilor și extremei drepte, ideile care retrezesc cele mai negre perioade ale secolului XX, pe care și le asumă și susține. Problema nu este cu acele propoziții simple care plac, pe care orice om le ascultă cu plăcere, fie că este vorba despre familie, despre Dumnezeu, despre patrie. Ei au măsurat foarte exact, au țintit foarte bine, astfel încât au spus tuturor, prin propoziții simple și scurte, cea ce doresc să audă. Din acest punct de vedere Georgescu a avut în spate o companie de oameni bine pregătiți”, a mai spus el.