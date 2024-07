Klaus Iohannis a inaugurat Casa României la Paris, înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice

Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la Paris, la inaugurarea Casei României de la Ambasada ţării noastre în Franţa, cu prilejul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de vară.

"Pe bună dreptate putem spune că, începând de astăzi, inima României va bate şi mai puternic aici, datorită sportivilor noştri care vor intra în cea mai mare competiţie internaţională. Fiecare moment din această experienţă va fi unul memorabil, iar munca, dedicarea şi perseverenţa vor fi răsplătite cu rezultate pe măsură. În aceste zile, la Paris, mai ales în contextul internaţional complicat, sportul ne demonstrează că, sub auspiciile cooperării, ale solidarităţii şi ale prieteniei, poate exista competiţie paşnică, dar foarte puternică", a spus şeful statului, la ambasada României în Franţa, cu ocazia acestei inaugurări.



El a afirmat că participarea României la Jocurile Olimpice este un motiv de mândrie pentru noi toţi şi că "sportul face parte din ceea ce suntem noi ca naţiune, identitate dezvoltată şi construită de peste un secol, cu rezultate care au rămas şi astăzi repere la nivel internaţional".



"Galeria impresionantă de sportivi este în prezent îmbogăţită de o generaţie tânără, energică şi ambiţioasă, care a reuşit să se adapteze şi să se reinventeze cu fiecare obstacol întâmpinat şi de aceea merită din plin recunoştinţa şi aprecierea noastre", a adăugat preşedintele Iohannis.



Preşedintele le-a transmis sportivilor români participanţi la Jocurile Olimpice un mesaj de susţinere.



"Dragi sportivi, aţi muncit enorm pentru visul vostru olimpic şi vă urez să trăiţi toată această experienţă cu bucurie şi cu mult entuziasm. Sunt convins că veţi face performanţă şi veţi oferi multe momente frumoase românilor, care vă vor urmări prestaţiile şi vă vor susţine din toată inima. Vă încurajez ca în arenă să fiţi încrezători în puterea pe care o aveţi şi vă doresc să vă îndepliniţi toate obiectivele pe care vi le-aţi propus! Vă doresc mult, mult succes! Hai, România!", a declarat şeful statului.



El a mai afirmat că arta şi sportul îi definesc foarte bine pe români.



"Eu pot doar să trag concluziile mele personale şi am constatat că patru nume sunt foarte des menţionate. Şi cred că pot să spun că ele au intrat efectiv în imaginarul global. Acele nume reprezintă România. Primul, şi cred că nu este nicio surpriză, este Brâncuşi; al doilea - Enescu; al treilea - Nadia Comăneci; şi al patrulea - Hagi. Şi atunci, cred că nu greşesc dacă spun că pe noi, românii, arta şi sportul ne definesc foarte bine", a susţinut Iohannis.



Ambasadorul României în Franţa, Ioana Bivolaru, a afirmat că această Casă a României este o oportunitate de a promova imaginea ţării noastre.



"Casa României reprezintă o oportunitate deosebită de a promova imaginea ţării noastre, valorile olimpismului şi de a crea legături profunde prin intermediul sportului şi al culturii. Stă mărturie concertul extraordinar al Operei Naţionale Bucureşti, sub bagheta maestrului Daniel Jinga, de debut al sezonului olimpic românesc în grădinile Palatului Versailles. Găzduirea Casei României în Palatul Behague, clădire de patrimoniu, reprezintă o dovadă incontestabilă a forţei relaţiei extraordinare dintre România şi Franţa", a subliniat Ioana Bivolaru.



Potrivit preşedintelui Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, Casa României este o celebrare a excelenţei.



"Este o aniversare a bucuriei şi locul pe care noi, cei din Team România, îl considerăm pentru următoarele trei săptămâni acasă. (...) Aici ne vom omagia campionii. Respectăm trecutul, pe cei care au creat tradiţia şi moştenirea tradiţiei olimpice şi tot aici vor primi aplauze şi îmbrăţişări viitorii noştri campioni. Aici le vom arăta recunoştinţă tuturor celor care au sprijinit visurile sportivilor noştri, partenerilor familiei olimpice, prin tot ce aducem împreună în Casa României - excelenţă, prietenie, respect, mândrie naţională şi onoare. Îndemnăm lumea să privească înainte cu responsabilitate, unitate şi solidaritate", a spus Covaliu.



El a evidenţiat că "prin sport unim oamenii şi dincolo de orice bariere legate de limbă, cultură, politică sau religie oferim exemple demne de urmat".



"Ne-am asumat misiunea de a consolida poziţia mişcării olimpice în societate şi suntem hotărâţi să contribuim cu toate resursele de care dispunem pentru a valorifica potenţialul imens al sportului în societate. Olimpicii români au îmbogăţit patrimoniul sportului mondial şi au creat identitate naţională pentru ţara noastră. România este o naţiune respectată în lumea olimpică. Aici, la Jocurile Olimpice de la Paris, Team România reprezintă cu cinste ţara noastră în faţa lumii. Suntem convinşi că sportivii noştri vor reuşi să ne facă mândri şi vom oferi prilejul bucuriei câştigării medaliilor olimpice. Sunt convins că imnul României se va auzi din nou la Paris", a afirmat Covaliu.



Şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a vorbit despre Casa României. Ea a arătat şi că expoziţiile temporare găzduite oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi poveştile fascinante ale olimpicilor români, de la primele succese la performanţele recente. Expoziţiile cuprind medalii, echipamente sportive şi alte obiecte.



"Casa României este un loc unde trecutul glorios întâlneşte prezentul promiţător şi viitorul plin de speranţă al sportului românesc. De-a lungul timpului, sportivii noştri au adus nu mai puţin de 309 medalii olimpice, dintre care 90 de aur, 97 de argint şi 122 de medalii de bronz. Fiecare dintre aceste medalii reprezintă o poveste de determinare, sacrificiu şi excelenţă. (...) Medaliile olimpice nu reprezintă doar o performanţă sportivă de excepţie, ci şi un simbol al dăruirii, al muncii susţinute şi al spiritului de echipă care defineşte naţiunea noastră, iar performanţele sportivilor noştri reflectă eforturile şi pasiunea lor, dar şi susţinerea pe care au primit-o de la antrenori, cluburi, familii, prieteni şi iubitori ai sportului. Ei sunt adevăraţii ambasadori ai României pe scena internaţională şi demonstrează că ţara noastră are un loc important în istoria sportului mondial. (...) Casa României de la Paris nu este doar un loc de celebrare, ci şi un simbol al angajamentului nostru continuu faţă de excelenţa sportivă", a susţinut Lipă.



Printre cei care au participat la eveniment s-au mai numărat soţia preşedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, viceguvernatorul BNR Eugen Nicolăescu, sportivi care participă la Jocurile Olimpice, reprezentanţi ai Comitetului Olimpic, fosta gimnastă Nadia Comăneci.