Update: Președintele Iohannis a plecat de la ședința de Guvern. Șeful statului a stat în ședința Executivului mai bine de jumătate de oră, dar a fost nevoit să plece după ce premierul Viorica Dăncilă a anunțat că reuniunea de azi are două părți, una dedicată problemelor de politică externă, apărare și ordine internă și o a doua, dedicată politicii interne. Or, potrivit inclusiv Constituției invocate de Iohannis, șeful statului are dreptul să participe și să prezideze ședințele doar pe aceste teme.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că participarea sa la şedinţa de Guvern are loc în virtutea atribuţiilor conferite de Constituţia României.



"Participarea mea la şedinţa de Guvern are loc în virtutea atribuţiilor conferite preşedintelui României de Constituţia României. Mai exact, pentru specialişti, este vorba de atribuţiile care se regăsesc în articolele 80, 86 şi 87, toate coroborate. Aceste chestiuni s-au mai discutat în România, au mai fost etape când nu s-a ştiut foarte clar cum, când trebuie să participe preşedintele României sau poate să participe la şedinţele de Guvern", a explicat Iohannis, în debutul şedinţei Cabinetului Dăncilă.



El a amintit că există o decizie a CCR din 2007 pe această speţă care spune că preşedintele poate să participe oricând la orice şedinţă de Guvern.



"Această participare poate fi citită în trei feluri: în virtutea articolului 80, preşedintele veghează la buna funcţionare a autorităţilor şi participarea la o şedinţă de Guvern vine să-l edifice pe preşedinte asupra modului în care funcţionează Guvernul. În articolul 86 se statuează că preşedintele poate să consulte Guvernul fără să scrie unde îl consultă, iar clarificarea dată de Curtea Constituţională este că participarea preşedintelui la şedinţa de Guvern este o formă legitimă care se poate exercita oricând sub formă de consultare a Guvernului. Foarte mulţi specialişti şi interpreţi s-au referit numai la articolul 87 (...) unde se specifică mai în detaliu care pot fi în afară de cele enunţate deja domeniile de interes direct pentru preşedinte, este vorba de externe şi de ordine publică şi securitate naţională", a menţionat Iohannis.



Potrivit acestuia, prezenţa preşedintelui la şedinţele de Guvern nu poate fi nici îngrădită, nici limitată.



"Nu vreau însă să citiţi prezenţa mea aici doar într-o interpretare constituţională. Vă rog să interpretaţi prezenţa mea aici, în Guvern, în cheia unei colaborări obligatorii între noi, având în vedere că ne pregătim pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de la 1 ianuarie", a spus Iohannis, precizând că vineri va avea loc preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de la Austria în mod simbolic, în prezenţa cancelarului austriac, Sebastian Kurz, care se va afla într-o vizită în România.



El a subliniat că, deşi există multe divergenţe cu Executivul în foarte multe domenii, în ceea ce priveşte Preşedinţia Consiliului UE nu se poate să nu existe colaborare.



"Avem şi cred că nu este nicio problemă să o recunoaştem multe divergenţe în foarte multe domenii, dar într-o chestiune de mare interes naţional cum este Preşedinţia Consiliului UE nu putem să ne permitem să nu colaborăm. Aşadar, citiţi vă rog participarea mea în cheia colaborării obligatorii în interesul României, a Preşedinţiei Consiliului UE. Pentru România nicio altă variantă nu este bună. Se aşteaptă de la noi poziţii clare, corecte, transparente şi în niciun caz nu se aşteaptă o divergenţă între noi pe chestiunile care ţin de Preşedinţia Consiliului UE", a afirmat şeful statului.

Şedinţa de Guvern de joi se va desfăşura în două etape, una în care se va face referire la apărare, ordine publică şi politică externă şi o doua care va cuprinde actele normative referitoare la domeniul economic.



"Şedinţa de astăzi va avea loc în două etape. O primă etapă în care vom face referire la cele trei domenii, apărare, ordine publică şi politică externă, şi a doua etapă care cuprinde actele normative referitoare la domeniul economic ", a declarat Viorica Dăncilă, joi, în debutul şedinţei de Guvern prezidată de preşedintele Klaus Iohannis.



"Ca să nu apară interpretări sau aşteptări care nu au suport constituţional vreau să subliniez că atunci când particip la şedinţa de Guvern, prezidez şedinţa de Guvern. Decizia, dar şi răspunderea asupra punctelor în discuţie la şedinţa de Guvern aparţin Guvernului, în speţă doamnei prim-ministru", a declarat şeful statului în debutul şedinţei de Guvern.

Știrea inițială: Președintele Klaus Iohannis a venit la ședința de Guvern, așa cum anunțase zilele trecute că va face. Şeful statului a mers în biroul premierului Viorica Dăncilă, adică cea care îi transmisese lui Iohannis că îl va invita la ședință dacă crede ea că este necesar.

Este cea de-a doua ședință de Guvern la care Iohannis la care participă după cea din ianuarie 2017, de la episodul Ordonanței 13.

Miercuri, după reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), preşedintele a fost întrebat de jurnalişti dacă se va duce la şedinţa de guvern de joi.



"O să vedem mâine. Aveţi dumneavoastră cumva agenda şedinţei de guvern? Că la noi nu a ajuns. Întrebarea poate să fie considerată generică. Guvernul nu ştie ce face - această ordonanţă (n.r. - anunţată de Teodorovici) este doar o nouă dovadă. Nu există niciun anunţ despre o şedinţă de guvern sau ora la care va avea loc sau agenda care va exista acolo. De asta spun - aşteptăm să vedem. Mie îmi place să am un plan, să am o agendă, ca să ştie toată lumea ce se întâmplă. Se pare că Guvernului nu-i place aşa. Deci aşteptăm anunţul Guvernului despre şedinţa de guvern", a spus Klaus Iohannis.



Întrebat dacă va merge la toate şedinţele de guvern, Iohannis a răspuns: "Sigur".



El a adăugat că în şedinţa CSAT au fost abordate doar subiecte referitoare la ordinea de zi.

