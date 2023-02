Klaus Iohannis se întâlneşte cu Volodimir Zelenski la Bruxelles: "Vom continua să sprijinim Ucraina"

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, astăzi, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, înainte de Consiliul European, că se va întâlni cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Întâlnirea de astăzi începe cu tema Ucraina, începe într-un fel foarte special, preşedintele Zelenski participă efectiv la întâlnirea Consiliului European când discutăm despre Ucraina. Temele sunt cunoscute, temerile sunt cunoscute. Îl vom asigura de solidaritatea noastră, de sprijinul nostru, de unitatea noastră.

Eu voi reitera sprijinul României pentru Ucraina, evident că voi menţiona şi sprijinul pe care l-am dat până acum începând din prima zi de război şi faptul că vom continua să sprijinim Ucraina.

Sunt câteva pachete importante care vor fi prezentate de Comisia Europeană în sprijinul Ucrainei, aceste lucruri le vom detalia după ce au fost lămurite.

Important este de ştiut că după plenul Consiliului vor exista întâlniri în formate restrânse cu preşedintele Zelenski. Eu voi participa în primul grup care se întâlneşte cu preşedintele împreună cu alţi şefi de stat şi de guvern. Vom face o comunicare după întâlnire.

După-amiază, Consiliul continuă cu tematica economică. Aici sunt multe lucruri de spus, dar voi încerca să concentrez. Există o temere generalizată în Uniunea Europeană că în situaţia în care avem criză energetică, avem inflaţie, există riscul să pierdem din competitivitate, asta şi în contextul în care SUA au acel act de reducere a inflaţiei, care este un instrument foarte puternic şi noi trebuie să găsim căi să nu rămânem în urmă", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a explicat că va solicitat în cadrul şedinţei Consiliului European mai multă flexibilizare în zona fondurilor europene.

"Asta înseamnă folosirea tuturor instrumentelor într-un mod eficace şi eficient şi despre asta vom discuta. Eu personal, voi solicita o flexibilizare în două zone, o dată în zona ajutorului de stat, dacă vrem să atragem investiţii relevante, investiţii de înaltă tehnologie, este clar că trebuie să folosim într-o oarecare măsură şi ajutorul de stat pentru a face locaţia economică România interesantă şi importantă. O a doua chestiune unde voi solicita flexibilizare, şi asta va fi o discuţie mai complicată şi probabil va mai dura un pic, este în zona fondurilor europene.

Noi am aprobat fondurile europene înainte de criză, înainte de război. Am aprobat PNRR înainte de criză energetică, înainte de inflaţie. Ne aflăm în cu totul alte condiţii decât atunci când am aprobat aceste fonduri şi după părerea mea este nevoie de o flexibilizare ca să putem folosi aceşti bani acolo unde este nevoie şi decizia, de asemenea, trebuie să fie mult mai rapidă.

A treia temă pe care o vom discuta este migraţia, însă aici vreau să clarific un pic lucrurile. Există un pact pe migraţie care este în discuţie între Consiliu şi Parlament. Nu despre asta vom vorbi, ci vom vorbi despre aspecte ale migraţiei legate de extern, adică cum protejăm graniţa externă a Uniunii Europene mai bine, cum facem să returnăm migranţi mai rapid, cum procesăm solicitările de azil mai rapid şi aşa mai departe.

Aceste lucruri sunt importante. Vreau să spun încă o dată şi să fiu foarte clar: România nu este sursă de migraţie şi România nu este ţară de tranzit. Noi ştim să ne protejăm graniţele, însă problema este una europeană şi atunci e clar că şi noi vrem să participăm la găsirea celor mai bune soluţii. În acest sens, noi suntem deschişi să colaborăm cu Comisia Europeană pe un proiect-pilot care va veni să verifice anumite proceduri mai rapide, mai eficiente, şi în acest fel chiar să creem o bună-practică care poate fi preluată şi de alte state membre.

Ca să fie foarte clar: a nu se confunda migraţia cu Schengen. Schengen se referă la o libertate de circulaţie a cetăţeanului european, iar când vorbim despre migraţie, vorbim despre proceduri care se adresează unor oameni care vin din afara Uniunii Europene. Este cu totul altceva.

Că în opinia unor state membre există legături între acestea, am luat act de această chestiune şi din acest motiv vrem să găsim soluţiile cele mai bune. România niciodată nu este parte din problemă, dar noi încercăm întotdeauna să fim parte şi să contribuim la soluţie.

În final, am insistat în discuţia pregătitoare pe care am avut-o cu preşedintele Charles Michel. Trebuie să discutăm un pic despre cum putem să ajutăm victimele catastrofei din Turcia şi Siria. România a trimis alaltăieri o echipă mare de ajutor, persoane calificate care caută victime şi salvează. Pe urmă am aprobat, ieri, încă o echipă care merge în zonă şi care are o componentă medicală şi, în fine, vom începe foarte curând să trimite ajutoare umanitare şi în Siria. Acestea sunt temele din Consiliu", a mai declarat preşedintele.