Laurenţiu Dincă, despre noul şef al Gărzii de Mediu, fiul unui primar PNL: "Atât a putut Cîțu. Un personaj sinistru"

Octavian Berceanu Șeful Gărzii de Mediu din partea USR PLUS, a fost demis, luni, din funcție de premierul Florin Cîțu. Decizia fost publicată în Monitorul Oficial.

Atribuțiile sunt preluate de comisarul general adjunct al Gărzii de Mediu, Alexandru Lucian Vasile.

Decizia a fost criticată de către consilierul USR, Laurenţiu Dincă care l-a caracterizat pe premier a fi un "personaj sinistru".

Superman l-a demis astăzi și pe Octavian Berceanu din fruntea Gărzii Naționale de Mediu. Revenim cu ochii pe aplicațiile de monitorizare a aerului din București, ne vom mira iar cât de poluat e aerul și cum România a ajuns groapa de gunoi a Europei.

Atât a putut Cîțu. Un personaj sinistru", a precizat Laurenţiu Dincă, consilierul USR, care a făcut apoi o comparație între cei doi.

„În locul lui Octavian Berceanu, cu peste 20 ani de experiență în gestionarea mediului a fost numit Alexandru Lucian Vasile, președinte al organizației de tineret Călărași, fiul primarului PNL din comuna Jegălia, Călărași. Atât", a conchis Laurenţiu Dincă pe pagina sa de socializare.

Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, demis de premierul Florin Cîțu

Decizia de demitere a lui Octavian Berceanu, semnată de premierul Florin Cîțu, a fost publicată luni în Monitorul Oficial, transmite Mediafax.

Activistul de mediu Octavian Berceanu, propus de USR, a fost numit în luna martie, în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

La puțin timp după ce a aflat decizia, Octavian Berceanu a transmis un mesaj pe Facebook prin care le-a mulțumit colegilor pentru rezultatele obținute. De asemenea, fostuș șef al Gărzii de Mediu i-a mulțumit și ministrului mediului, Tánczos Barna.

"Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, in 6 luni cat am lucrat impreuna, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Garzii Nationale de Mediu.

Sper ca săptămâna viitoare colegii din GNM sa beneficieze de ajustarea echitabila a veniturilor, lucru pentru care am luptat impreuna cu ministrul Tánczos Barna si căruia ii mulțumesc pentru spiritul de echipa", a scris Octavian Berceanu.

