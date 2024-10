Ludovic Orban, candidat la alegerile prezidențiale 2024. CV, biografie, funcții, familie, controverse

Ludovic Orban este candidat la alegerile prezidențiale, din partea partidului Forța Dreptei / sursă foto: Hepta

Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei, fost lider al Partidului Național Liberal (PNL) și fost premier al României, este candidat la alegerile prezidențiale 2024. Orban candidează pentru prima dată la Președinția României.

Ludovic Orban este candidat la alegerile prezidențiale, din partea partidului Forța Dreptei

În vârstă de 61 de ani, Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a anunțat în data de 16 septembrie că va candida la alegerile prezidențiale 2024. Orban a primit susținerea Forței Dreptei, Partidul Mișcarea Populară (PMP), Alternativa Dreaptă și Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalace pentru a candida la alegerile prezidențiale.

Totodată, formațiunile au oficializat formarea Alianței Forțelor de Dreapta (liberal-conservatoare). Ludovic Orban și-a depus candidatura la BEC, în cursul zilei de sâmbătă, 5 octombrie.

Acesta a spus că are convingerea că va fi un președinte bun pentru România, motiv pentru care s-a înscris în cursa pentru prezidențiale.

„Candidez la funcția de președinte al României pentru că am convingerea că sunt pregătit să fiu un președinte foarte bun pentru România. Cunosc statul român, cunosc fiecare instituție a statului român. Am trecut în cariera mea prin toate etapele, ierarhiile etajele puterii le cunosc din interior, știu ce merge și ce nu merge, știu cine pune frână și cine vrea să calce pe accelerație.

Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban la lansarea candidaturii.

Biografie Ludovic Orban

Ludovic Orban s-a născut pe data de 25 mai 1963, în Brașov. Orban este căsătorit, are un copil și locuiește în Ilfov, în prezent.

Născut și crescut în Brașov într-o familie interetnică – tatăl maghiar, mama – româncă, Ludovic Orban și-a făcut studiile în Brașov.

A absolvit Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov în 1982 și Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din Brașov. Primul loc de muncă al acestuia a fost la Tractorul Brașov, unde a lucrat ca inginer tehnolog. În perioada 1991-1992, Ludovic Orban s-a angajat ca redactor la cotidianul Viitorul Românesc.

Începând din 1992 și până în 2002, a avut acces și a participat la patru programe internaționale în SUA (realizat de Agenţia de Informaţii a Statelor Unite ), Marea Britanie și Germania.

Cariera lui Ludovic Orban. Cele mai importante funcții pe care le-a ocupat de-a lungul timpului

Ludovic Orban și-a început cariera politică în 1992, când s-a alăturat în Aripa Tânără a PNL. În 1998, a obținut un loc în Consiliul Național al PNL, marcând un pas important în ascensiunea sa politică.

Ulterior, între 2001 și 2002, a fost membru al Biroului Permanent Central al PNL, iar din 2002 până în 2008, a condus PNL București și a fost președinte al Comisiei de Administrație Publică din cadrul partidului.

În perioada 2007-2008, Ludovic Orban a fost numit ministru al Transporturilor în guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

În urma alegerilor parlamentare din 2008, a fost ales deputat de București, obținând un nou mandat în 2012. La congresul PNL din 2009, Orban a candidat alături de Crin Antonescu, fiind ales prim-vicepreședinte al partidului.

După doar un an, însă, a pierdut funcția în urma disputelor cu liderul partidului.

Orban a fost ales președinte al PNL în 2017, în cadrul Congresului formațiunii desfășurat în București. Acesta Ludovic mai candidase la șefia PNL și în anii 2002, 2009 și 2014, fiind învins de Theodor Stolojan, Crin Antonescu, respectiv de Alina Gorghiu.

În octombrie 2019, după ce Guvernul Dăncilă a fost demis, Ludovic Orban a fost desemnat premier al României. La data de 5 februarie 2020, guvernul Orban a fost demis printr-o moțiune de cenzură susținută de 261 de parlamentari. La data de 6 februarie 2020, în contextul pandemiei de coronavirus, a fost propus din nou de către Klaus Iohannis pentru funcția de premier.

Pe 7 decembrie 2020 și-a depus mandatul de prim-ministru după rezultatul alegerilor parlamentare. Ulterior, după congresul liberalilor din septembrie 2021 care a dus la alegerea lui Florin Cîțu în funcția de președinte PNL, Ludovic Orban avea să plece din PNL și să își fondeze propriul partid – Forța Dreptei.

CV-ul complet al lui Ludovic Orban

Educaţie

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - studii postuniversitare la Facultatea de Ştiinţe Politice (1993)

Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii Braşov (1988)

Liceul "Andrei Şaguna", Braşov (1982)

Activitate politică

Dec. 2020 - octombrie 2021 - Preşedintele Camerei Deputaţilor

- Preşedintele Camerei Deputaţilor Dec. 2020 - prezent: Deputat

- prezent: Deputat Noi. 2019 - Dec 2020: Premierul României

Premierul României Iun. 2017- septembrie 2021 Preşedintele Partidului Naţional Liberal

Preşedintele Partidului Naţional Liberal 2014 -2016 : Prim-vicepreşedinte PNL

: Prim-vicepreşedinte PNL 2009 - 2010: Prim-vicepreşedinte al PNL

Prim-vicepreşedinte al PNL 2002 - 2010:

-Preşedinte al PNL Bucureşti

-Membru al Biroului Permanent Central al PNL până în 2010

-Preşedintele PNL Bucureşti din 15 noiembrie 2002

-Preşedintele Comisiei de Administraţie Publică a PNL din 15 noiembrie 2002

-Membru al Biroului permanent Central al PNL 15 feb. 2001 - 25 aug. 2002

-Membru în Consiliul National al PNL aprilie 1998

Membru în Comitetul Director PL '93 (1993 - 1997)

-Ales consilier local Sector 1, Bucureşti (1996, demisionat)

-Consilier local sector 3 Bucureşti (1992 - 1996)

Activitate profesională

Apr. - Oct. 2017: Manager SFRL. Dumitrescu &Dinu

Dec. 2017 - Mai. 2018: consilier inginer construcţii Revicond

Dec. 2018 - prezent Consultant tehnic: SCP Doru Traila & Asociaţii

2016 - Vicepreşedinte Camera Deputaţilor: sept 2015 - feb 2016

2015 - Lider Grup PNL Camera Deputaţilor

2012 - 2016: Deputat

2008 - 2012: Deputat

2009 - 2011: Vicepreşedinte Camera Deputaţilor

2007 - 2008: Ministrul Transporturilor

Iul. 2004 - Apr. 2007: Viceprimar General al Municipiului Bucureşti

Iun. 2001: Director de program, Fundaţia "Copiii Speranta Lumii"

Martie 2000 - Mai 2001: Secretar de Stat, Preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Martie 2000 - Mai 2001: Secretar de Stat, Preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Consultant, S.C. ECOMASTER S.A. (1 august 2001 - 1 decembre 2002)

1999 - 2000: Secretar de Stat, şef al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Centrului Naţional de Specializare în Comunicare şi Relaţii Publice, înfiinţat prin H.G. 940/2000

Secretar general la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap (1998 - 1999)

Director Relaţii Publice în cadrul Agenţiei de Politici Energetice din România (1997 - 1998)

Consilier PNL - AT (devenit ulterior PL '93) (1992 - 1997)

Redactor la cotidianul "Viitorul Românesc" (1991 - 1992)

Inginer tehnolog la "Tractorul Braşov" (1990 - 1991)

Inginer stagiar la "Izolatorul Târgul Secuiesc" (1988 - 1990)

Experienţa în administraţie

Ministrul Transporturilor (2007 - 2008)

Viceprimar General al Municipiului Bucureşti (iulie 2004 - aprilie 2007)

Preşedintele Comisiei de Administraţie Publică a PNL din 15 octombrie 2002

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Centrului Naţional de Specializare în Comunicare şi Relaţii Publice, înfiinţat prin H.G. 940/2000

Secretar de Stat, Preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici martie 2000 - mai 2001

Secretar de Stat, şef al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului (1999 - 2000)

Secretar General la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap (1998 - 1999)

Director Relaţii Publice în cadrul Agenţiei de Politici Energetice din România (1997 - 1998)

Ales consilier local Sector 1, Bucureşti (demisionat) (1996)

Consilier local sector 3 Bucureşti (1992 - 1996)

Participant la 4 programe internationale - martie 2002: Germania (Gumersbach), program de training pentru lupta anticorupţie "Fighting against corruption", organizat de Fundaţia Partidului Liber Democrat german

ianuarie - februarie 2000: program de Specializare în Comunicare şi Relaţii Publice, realizat de Institutul Republican Internaţional din SUA

octombrie 1994: Marea Britanie, "Cunoaşterea Instituţiilor Politice ale Marii Britanii"

februarie - aprilie 1992: SUA, "Cunoaşterea Sistemului politic şi Electoral American", Program realizat de Agenţia de Informaţii a Statelor Unite (diploma Arkansas Traveler înmânată de către Guvernatorul Statului Arkansas, domnul Bill Clinton)

Limbi străine

Engleză - fluent

Franceză - fluent

Germană - noţiuni de bază

Maghiară - noţiuni de bază

(Sursa-Cdep.ro)

Averea lui Ludovic Orban, candidat la alegerile prezidențiale din partea partidului Forța Dreptei

Potrivit declarației de avere (poate fi consultată aici), Ludovic Orban are o casă de 200 de metri pătrați în Ilfov, o mașină, depozite de 42.000 de euro și 56.000 de lei și are un venit de 131.000 de lei anual ca deputat.

Totul despre familia lui Ludovic Orban

Ludovic Orban este pe scena politică de mulți ani, însă este discret atunci când vine vorba despre familia sa.

Ludovic Orban este căsătorit cu Mihaela Orban și au împreună un băiat, Tudor Andrei, în vârstă de 24 de ani.

Mihaela Orban are o carieră total diferită față de cea a soțului său. O prezență discretă și elegantă, Mihaela Orban este psiholog, psihopedagog și directoare de grădiniță.

Tudor Andrei are 24 de ani și a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul universității București. Anterior, fiul lui Orban a absolvit Liceul ”Gheorghe Șincai” din București.

Controversele în care a fost implicat Ludovic Orban

Cariera lui Ludovic Orban nu a fost lipsită de controverse. În 2016, a fost implicat într-un caz de corupție legat de finanțarea campaniei electorale, dar a fost achitat de instanță.

Mai exact, în data de 17 mai 2016, Ludovic Orban a fost trimis în judecată de către DNA sub acuzația de folosire a influenței pentru a obține foloase necuvenite.

Conform rechizitoriului, pe 1 martie 2016, când ocupa funcția de prim-vicepreședinte al PNL, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru a solicita sprijin financiar în campania sa electorală la alegerile locale din vara acelui an, unde fusese propus candidat la Primăria Capitalei.

Pe 20 martie, în cadrul unei întâlniri, Orban i-ar fi cerut lui Urdăreanu o sumă de 50.000 de euro în numerar, „nu în vreo modalitate legală, precum şi cu depăşirea plafonului stabilit prin Legea finanţării partidelor politice”, cerând ca banii să ajungă la persoane cu funcţii de decizie în cadrul a două posturi de televiziune pentru promovarea imaginii sale, potrivit DNA.

Pe 11 aprilie 2016, în ziua în care a fost plasat sub control judiciar, Ludovic Orban și-a retras candidatura la Primăria Capitalei și a demisionat din funcțiile de prim-vicepreședinte al PNL și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Cu toate acestea, a rămas deputat până la finalul mandatului său, în decembrie 2016.

Ulterior, pe 18 iunie 2017, Orban a fost ales președinte al Partidului Național Liberal, devenind astfel al optulea lider post-decembrist al formațiunii. (CITEȘTE AICI)

Ludovic Orban și celebra fotografie din timpul pandemiei

În mai 2020, Ludovic Orban, pe atunci prim-ministru al României, a fost implicat într-o controversă majoră legată de o fotografie surprinsă la Palatul Victoria în timpul pandemiei de COVID-19.

În imagine, Ludovic Orban a fost surprins alături de alți membri ai cabinetului său, Raluca Turcan și Bogdan Aurescu, sărbătorind ziua lui de naștere.

Aceștia se aflau într-un birou de la Guvern fără a respecta măsurile sanitare impuse în acel moment: purtarea măștilor sau distanțarea socială, iar pe masă se aflau pahare de alcool și țigări.

Fotografia a stârnit o reacție puternică din partea publicului, mai ales că, la momentul respectiv, guvernul condus de Orban a impus restricții stricte pentru a limita răspândirea virusului. Ca urmare, premierul și colegii săi au fost amendați pentru încălcarea regulilor sanitare.

Orban a explicat, ulterior, că nu a organizat petrecerea și că surpriza a fost pregătită de colegii săi, susținând că evenimentul a fost de scurtă durată și nu a intenționat să încalce regulile. (CITEȘTE AICI)

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a anunțat în data de 16 septembrie că va candida la alegerile prezidențiale 2024.

Orban și-a depus candidatura la BEC, în cursul zilei de sâmbătă, 5 octombrie.