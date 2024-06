Luminiţa Odobescu şi Antony Blinken au semnat Memorandumul de Înţelegere dintre România şi Statele Unite pentru combaterea dezinformării

Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, şi secretarul de stat al SUA Antony Blinken au semnat, vineri, Memorandumul de Înţelegere dintre România şi Statele Unite pentru combaterea dezinformării. Ea a afirmat că „Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanţă strategică pentru NATO”, şi avem de a face cu un război hibrid, notează news.ro.

Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu,"parteneriatul strategic între România şi Statele Unite este mai puternic decât oricând.

"După întrevederea şefilor noştri de stat, luna trecut, înainte de a noua rundă a Dialogului Strategic între România şi Statele Unite, ne vom concentra astăzi asupra dialogului privind securitatea în regiunea noastră, cooperarea energetică, comercială şi a investiţiilor, în marja pregătirilor pentru Summitul de la Washington. Vom aborda şi situaţia acederii României la Programul Visa Waiver. Trebuie să continuăm eforturile noastre în îndeplinirea acestui obiectiv comun, în contextul în care cetăţenii români se aşteaptă să finalizăm curând acest proces”, a afirmat Luminiţa Odobescu, vineri, la semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre România şi Statele Unite pentru combaterea dezinformării.

Ea a mai spus că „Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanţă strategică pentru NATO”.

„Memorandumul de înţelegere semnat astăzi extinde cooperarea bilaterală şi este un semnal al angajamentului comun de a combate împreună dezinformarea, manipularea şi propaganda. Memorandumul are la bază valorile commune ale României şi Statelor Unite, inclusiv respectarea democraţie, drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. În regiunea Mării Negre, România este şi va rămâne cel mai apropiat şi de nădejde aliat şi partener”, a mai spus oficialul român.

