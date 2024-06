Casa Albă salută decizia României de a dona Ucrainei un sistem Patriot

Casa Alba salută decizia României de a dona Ucrainei un sistem Patriot. Anunţul a fost făcut de Jake Sullivan, care a subliniat că prin acest demers România ajută la deschiderea drumului pentru autoapărarea Ucrainei.

"Salutăm decizia României de a dona un sistem de apărare antirachetă Patriot pentru a consolida apărarea antiaeriană a Ucrainei. Împreună cu aliați și parteneri, sprijinim autoapărarea Ucrainei - iar România ajută la deschiderea drumului", a transmis pe platforma X, consilierul naţional de securitate al Casei Albe Jake Sullivan.

We welcome Romania’s decision to donate a Patriot missile defense system to strengthen Ukraine’s air defenses. Together with allies and partners, we are supporting Ukraine’s self-defense - and Romania is helping lead the way