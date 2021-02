Marcel Ciolacu: "Guvernul Cîțu a venit cu un buget al rușinii, al austerității și subdezvoltării. Vedem acum că nici producătorii români nu contează"

"Aceiași bani, viziuni diferite! Guvernul Cîțu a venit cu un buget al rușinii, al austerității și subdezvoltării. Cu un buget negociat nu în funcție de pprioritățile României, ci în funcție de cine a fost mai colțos în Coaliție.", a scris liderul PSD, vineri, pe Facebook.

"Au făcut întocmai cum spunea Cîțu anul trecut: Sănătatea și Educația nu sunt o prioritate, nu contează.

"Vedem acum că nici producătorii români nu contează. Nici firmele românești. Nici veniturile celor care muncesc sau care sunt acum la pensie! Tot ce contează a fost cine a băgat mai repede mâna în vistierie ca să își ia partea pentru a-și hrăni clientela.

Marcel Ciolacu: Încă puteți opri dezastrul în care veți afunda România!

PSD a propus un proiect de buget, în care - cu aceiași bani! - am demonstrat că se pot crește veniturile oamenilor, mări alocațiile copiilor, crește bugetul Sănătății pentru a combate cât mai rapid pandemia, investi în Educația copiilor noștri și se poate sprijini mediul de afaceri!

Pe scurt, exact cu aceiași bani, se poate proteja #putereadecumpărare a românilor, sprijini #mediuldeafaceri românesc și se pot face investiții în mari proiecte de infrastructură, pentru a reporni economia.

Aceasta este diferența! Ei nu sunt în stare să ofere dezvoltare decât clientelei lor. Pentru restul, adică pentru marea majoritate a românilor, doar austeritate!

P.S. Luați proiectul de buget elaborat de PSD! Veniți cu el în Parlament! Încă puteți opri dezastrul în care veți afunda România!

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD a vorbit în exclusivitate la emisiunea "Punctul de întâlnire", moderată de Radu Tudor, despre cum a uitat premierul să pună în transparență decizională, bugetul de stat pe 2021.

"Este pentru prima oară în viața mea când îmi pare rău că am dreptate. Eu le-am spus din timpul campaniei electorale să facă bugetul, să arate realitatea. Noi am venit cu un buget alternativ și am arătat că se poate depăși această criză și prin altă filosofie bugetară.

Nici acum nu avem în transparență bugetul. A contat ca partidele cu scoruri electorale mici să facă o coaliție", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.

