Foto: Agerpres

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat joi că Partidul Naţional Liberal vine să preia guvernarea într-un moment "foarte dificil" pentru ţară, noul Executiv fiind pus în situaţia de a rezolva rapid "aproape toate stricăciunile" care au fost făcute de guvernarea PSD şi, mai mult decât atât, să pună bazele unor reforme solide care să ducă la modernizarea şi la dezvoltarea României.



"Venim într-un moment foarte dificil pentru ţară. Nu ne aşteaptă nici aplauze, nici aprecieri, nici laude. Există o aşteptare mare din partea românilor ca aceia care preiau guvernarea să se dedice încă din prima zi servirii interesului public şi rezolvării problemelor grave cu care se confruntă astăzi România. Suntem puşi în faţa unei situaţii în care trebuie să rezolvăm rapid aproape toate stricăciunile care au fost făcute de guvernarea PSD şi, mai mult decât atât, să punem bazele unor reforme solide care să ducă la modernizarea României, la dezvoltarea României, la o creştere economică sustenabilă, care să se simtă în puterea de cumpărare a fiecărui cetăţean, care nu poate fi realizată decât prin susţinerea mediului privat, prin susţinerea investiţiilor, prin creşterea competitivităţii economiei, printr-un parteneriat real între Guvern şi cetăţenii săi", a declarat Ludovic Orban, în deschiderea şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, în care urmează să fie validate lista miniştrilor propuşi şi programul de guvernare.



Ludovic Orban a anunţat în BPN o formulă de guvern cu 16 ministere şi o funcţie de vicepremier.



După ce a dat citire listei viitorului Cabinet, el a făcut precizări privind propunerea pentru Ministerul Fondurilor Europene - Ioan Marcel Boloş.



"Este un profesionist desăvârşit, un om care cunoaşte în amănunţime tot metabolismul funcţionării absorbţiei fondurilor, un om cu relaţii extrem de solide la nivelul instituţiilor europene, un om care a trecut aproape prin toate fazele posibile, de la preşedinte de Agenţie de dezvoltare regională, conducător de Autoritate de management, secretar de stat, secretar general. Am ales această candidatură pentru că, încă din prima zi, ministrul care va trece de votul Parlamentului are de rezolvat probleme extrem de grave - să evite dezangajarea sumelor până la finalul anului, să asigure o accelerare a absorbţiei fondurilor europene, să pregătească o analiză a nivelului de absorbţie pe fiecare program pentru a putea să facem real realocări de sume, să transferăm sume de la nivelul UE către acele zone în care banii pot fi absorbiţi efectiv pentru a maximiza absorbţia fondurilor europene", a menţionat Orban.



Premierul desemnat a adăugat că expertiza lui Boloş în materia absorbţiei fondurilor europene îi garantează coordonarea procesului de negociere legat de "Acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană privitor la viitorul exerciţiu financiar multianual al UE 2021 - 2027".



Orban s-a referit şi la propunerea pentru Ministerul Sănătăţii - medicul Victor Sebastian Costache.



"Ştiu că unii dintre dumneavoastră nu-l cunosc atât de bine cum îl cunosc eu, este un candidat extrem de serios, un om care are studii în universităţi de prestigiu de la nivel european, un om care a profesat în Europa, un om care s-a întors acasă şi care este astăzi unul dintre chirurgii în domeniul cardiovascular cei mai apreciaţi. Şi, un lucru mai puţin cunoscut despre domnia sa, este un om care are grijă şi de aceia care sunt în familii care nu au venituri", a completat premierul desemnat.



După validarea în BPN al PNL, lista cu membrii Cabinetului Orban şi programul de guvernare vor fi depuse la Parlament pentru fi supuse dezbaterii şi votului în plenul reunit al celor două Camere.