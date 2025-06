PSD explică blocajul negocierilor pe măsurile fiscale: Nu suntem de acord cu vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile

Florin Manole spune că PSD este în dezacord "complet" cu ideea vânzării de pachete de acţiuni ale companiilor de stat profitabile Foto: Agerpres

PSD este „complet” împotriva vânzării pachetelor de acțiuni ale companiilor de stat profitabile, a declarat luni purtătorul de cuvânt al partidului, Florin Manole, menţionând că acest subiect reprezintă unul dintre blocajele din cadrul negocierilor privind măsurile de guvernare, scrie Agerpres.



Întrebat dacă rotativa guvernamentală este o condiţie fără de care PSD nu intră la guvernare, el a menţionat că "toate variantele sunt pe masă".



"Nu e niciuna mai specială, ca să zic aşa, decât alta. Care sunt blocajele? Sunt câteva blocaje. Unul dintre ele este ideea, cu care noi suntem în dezacord complet, a vânzării de pachete de acţiuni ale companiilor de stat profitabile. Asta, pe de o parte, că nu este necesar, pentru că, aşa cum am spus, acele companii sunt profitabile, deci lucrul ăsta e pozitiv. În al doilea rând, unele dintre ele sunt în domenii precum cel al energiei şi reprezintă instrumente legitime prin care statul poate să intervină într-un astfel de domeniu atât de important din punct de vedere al impactului social," a declarat Manole.

Manole a declarat că PSD sprijină toate măsurile bugetare care vizează reducerea cheltuielilor statului și care protejează sau nu afectează cetățenii cu venituri mici și medii. „O creștere a TVA i-ar lovi în primul rând pe aceștia, am mai spus-o”, a subliniat el.

Intră sau nu PSD la guvernare?

Totodată, Manole a precizat, la fel cum a făcut-o de multe ori și liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, că toate opțiunile rămân deschise, iar social-democrații nu au luat încă o decizie privind intrarea la guvernare.



Întrebat când va lua PSD decizia dacă intra sau nu la guvernare, Manole a răspuns: "Decizia va fi luată în urma unui referendum intern pe care îl vom declanşa după ce negocierile tehnice vor fi finalizate şi când vor începe negocierile politice, conform Constituţiei, cu convocări la Cotroceni şi toată procedura".



"Referendumul a fost anunţat de acum câteva săptămâni, dar întotdeauna anunţul nostru a fost că vom face acel referendum când vom avea cu ce să-i informăm pe membrii Partidului Social Democrat, adică atunci când vom avea suficient de multe concluzii, astfel încât decizia aceea să se ia în cunoştinţă de cauză", a adăugat Manole.

"Ideea unui premier tehnocrat este "nefuncţională"

Potrivit lui Manole, în acest moment nu are loc o negociere politică, ci discuţii tehnice, care, "din păcate", s-au prelungit.



"Astăzi de dimineaţă am văzut cu toţii că, la trei săptămâni de la începerea dialogului public despre un eventual program de guvernare, preşedintele a invitat la dialog sindicatele. Dacă vă amintiţi, confederaţiile patronale au avut dialog la începutul acestei proceduri. Noi am zis din primul moment că un eventual acord de guvernare trebuie să fie dublat de un acord tripartit cu sindicate şi patronate la masă. Am văzut că şi dinspre Preşedinţie pare să se contureze aceeaşi idee. Puteam să avansăm cu asta mult mai devreme", a susţinut purtătorul de cuvânt al PSD.

"Am mai avut o experienţă proastă cu premier tehnocrat şi această guvernare va trebui să fie asumată politic în mod corect şi transparent, pentru că oamenii au votat partide în Parlament, nu tehnocraţi", a evidenţiat Florin Manole.



Legat de faptul că peste patru zile expiră mandatul Guvernului interimar, el a spus că nu vrea să anticipeze ce se va întâmpla. "Preşedintele are toate instrumentele constituţionale, iar partidele comunică între ele", a indicat purtătorul de cuvânt al PSD.

Ilie Bolojan s-ar fi răzgândit în privința funcției de prim-ministru, pe care nu ar mai intenționa să o refuze, așa cum a făcut săptămâna trecută, la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, au declarat pentru Antena3.ro mai multe surse politice. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut duminică seara o discuție telefonică despre subiect.