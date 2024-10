Ministrul Câciu, despre Nicolae Ciucă: "Încă nu înţelegem ce l-a apucat. S-a schimbat peste noapte"

Adrian Câciu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că membrii PSD nu înţeleg “ce l-a apucat” pe preşedintele PNL, Nicolae Ciucă care s-ar fi schimbat s-a schimbat peste noapte.

Adrian Câciu a fost chestionat la Digi 24, dacă mai există coaliţie.

”Da, din perspectiva guvernării. Suntem la masa Guvernului miniştrii PSD, PNL. Ieri a fost şedinţă de guvern, miniştri plini, nu au fost la nivel de secretari de stat sau înlocuitori. Se lucrează. Să ştiţi că sunt oameni responsabili în ambele partide şi cred că au înţeles că a fi ministru nu înseamnă... adică înseamnă a fi om de stat şi a lucra pentru România. Partea de politică... şi eu, ca ministru, pot să am abordări politice. Pot să am o reacţie la ce spune domnul Ciucă sau domnul Rareş Bogdan, dar sunt abordările politice. Asta nu înseamnă să nu îmi continui munca în Guvern alături de colegii mei liberali, de Alina Gorghiu, de Sebastian Burduja, de Mircea Fechet sau de domnul Boloş”, a declarat Adrian Câciu.

Câciu a fost întrebat despre cum colaborează social-democraţii cu Nicolae Ciucă care a declarat că PSD are tendinţe de partid-stat.

”Încă nu îl înţelegem. Încă nu înţelegem ce l-a apucat. Dacă vreţi să vă spun o chestiune, opinie de-a mea, eu încă nu îl înţeleg. E ca un om care s-a schimbat peste noapte. Un om care a stat cu noi, împreună am stat şi am luat măsuri pentru România. Am făcut o coaliţie de guvernare când era o criză socială. Am intrat într-o zonă vulnerabilă, pentru că aveam un război la graniţă, izbucnit în februarie 2022. Împreună le-am dus. Şi cu Rareş Bogdan, şi cu Dan Motreanu, şi cu Florin Roman, şi cu Lucian Bode de la PNL, şi cu ai noştri, cu Sorin Grindeanu, cu Mihai Tudose. Nu înseamnă că discuţiile au fost întotdeauna lapte şi miere”, a explicat Câciu.