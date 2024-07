Mircea Geoană, final de mandat la NATO: N-am făcut umbră pământului de pomană în viața asta. În toamnă închei mandatul

Mircea Geoană, la Summitul NATO de la Washington | Sursă foto: Profimedia Images

Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoană, a dezvăluit, într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea, când se termină mandatul său la NATO. Acesta spune că a discutat deja la Washington despre succesiunea în a doua funcție în Alianță.

„Cei cinci ani de la NATO, pentru că ăsta e ultimul summit pe care îl voi avea, măcar în această capacitate la NATO, reprezintă, cred eu, un fel de arc în timp, un fel de sentiment de împlinire. O împlinire și am un sentiment de profundă bucurie, de emoție și într-un fel faptul că n-am muncit de pomană în viața asta. N-am făcut umbră pământului de pomană în viața asta și cred că ăsta este poate și un exemplu pentru cei tineri din România că eu le spun un singur lucru. Dacă eu am ajuns să fiu într-o poziție atât de importantă, sunt convins că o să vină după mine tinere și tineri din România sau oameni mai maturi din România care să meargă și mai departe decât am mers eu și am să fac tot ce depinde de mine ca România să fie reprezentată la nivelul cel mai înalt”, a declarat Geoană.

Acesta spune, în interviul în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că mandatul său la NATO se va termina în toamnă.

„Am profitat de această întâlnire cu liderii noștri pentru a discuta cu principalii lideri aliați, cu Jens Stoltenberg, evident, discut în fiecare zi, suntem colegi și prieteni. Mi-am făcut o imagine cu privire la pașii care trebuie să-i facem și pentru a doua succesiune. Prima s-a rezolvat cu Mark Rutte, a doua s-a rezolvat și pentru poziția mea. Voi avea probabil o discuție și cu Mark Rutte pentru a fi sigur că și el este confortabil cu soluția la care ne gândim, dar, în mod evident, în această toamnă, la început de toamnă, într-o perioadă relativ apropiată, voi încheia mandatul aici. Dar vreau să fiu sigur, așa cum am spus-o de foarte multe ori, că mi-l închei onorabil, cu capul sus și fiind sigur că echipa care vine după noi, vor intra din prima zi în echipă pentru că vedeți ce ritm avem, uitați ce probleme sunt și e nevoie ca NATO să fie condus ireproșabil”, a spus Geoană.