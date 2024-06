Remus Pricopie, despre candidatura lui Mircea Geoană la prezidențiale: „Există un cod deontologic al NATO încălcat 100%” / sursă foto: Colaj Arhivă Antena 3 CNN

Invitat miercuri în emisiunea Puterea Știrilor, Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a lansat un atac dur la adresa lui Mircea Geoană, susținând că acesta încalcă codul deontologic al NATO prin implicarea sa în politica românească, notează PS News.ro.

Pricopie a criticat atitudinea și acțiunile lui Geoană, afirmând că, deși deține o funcție de înalt oficial internațional, acesta continuă să facă observații și să se implice în dezbaterile politice din România.

De asemenea, rectorul SNSPA a evidențiat o posibilă referință subtilă făcută de președintele Klaus Iohannis privind candidaturile independente la viitoarele alegeri. „Și nu cred că se referea la domnul Mircea Geoană sau la alți independenți care și-au anunțat candidatura”, spune Pricopie.

Geoană, susținut de AUR la prezidențiale? Pricopie: Folosește tehnici de comunicare AUR

„Acum două luni am semnalat faptul că Mircea Geoană este funcționar internațional și că nu are voie să facă campanie electorală, nu are voie să se certe cu guvernul unui stat membru. Am mai văzut că domnul Mircea Geoană are tot timpul observații pe orice se întâmplă politic în România. Total inadmisibil. Există un cod deontologic al NATO încălcat 100%. Lumea m-a întrebat ce am cu Mircea Geoană. N-am nimic cu Mircea Geoană, dar am o problemă atunci când nu sunt respectate regulile.

Iar Mircea Geoană vrea să fie garantul respectării regulilor prevăzute în Constituție, dar el nu respectă regulile NATO. Păi, dacă nu ești în stare să respecți regulile organizației în care funcționezi azi, logic pentru mine ar fi că nu ești pregătit, de fapt, să respecți Constituția României, primul lucru pe care trebuie să îl facă un președinte. Respectând Constituția, de fapt, respecți cetățenii. Acesta e motivul pentru care, fără să am vreo problemă cu persoana în cauză, eu cred că viitorul președinte al României trebuie să fie, în primul și în primul rând, un om al cuvântului, al regulilor, o persoană care să respecte funcția în care se află(…).

Este dreptul fiecăruia să candideze, dar trebuie să decizi. Ori ești echidistant, pentru că ești înalt funcționar internațional, ori îți dai demisia și intri într-o campanie electorală și, evident, românii vor decide.

Eu, însă, am mai sesizat o chestiune interesantă, nu știu dacă are vreo relevanță sau nu, în declarația președintelui Iohannis, când a zis că alegerile prezidențiale pot fi în septembrie, octombrie, noiembrie, pentru că așa prevede legea. Vor decide partidele din alianța de guvernare, pentru că guvernul trebuie să stabilească un calendar, pot fi și independenți, a zis președintele. Și nu cred că se referea la domnul Mircea Geoană sau la alți independenți care și-au anunțat candidatura. E interesant.

Este prima dată când vorbește despre chestiunea aceasta. Poate că transmitea un mesaj cam cum s-ar găsi o soluție pentru a merge mai departe, pentru că este complicat să păstrezi Guvernul, să păstrezi coaliția, dar în același timp, noi știm că în campania electorală nu există prea multă eleganță între competitori, mai ales între cei din turul doi(…) domnul Geoană se ceartă cu reprezentanții PSD-PNL. Nu s-a certat niciodată cu reprezentanții AUR. Mircea Geoană folosește tehnici de comunicare AUR”, a declarat Remus Pricopie, în direct la Puterea Știrilor.

Candidatul Mircea Geoană folosește însemnele și logo-ul NATO în campania prezidențială din România

Mai multe postere de campanie cu sigla NATO au apărut pe paginile de socializare ale candidatului la prezidențiale Mircea Geoană. Folosirea acestor materiale ridică semne de întrebare cu privire la susținerea pe care NATO, o organizație politico-militară internațională, o oferă unui candidat în alegerile electorale din România, țară membră a Alianței.

Pe paginile de socializare ale candidatului Mircea Geoană au apărut de mai multe săptămâni postere de campanie în care sunt cuprinse logo-ul și însemnele NATO. Alegătorii din România ar putea interpreta prezența însemnelor NATO ca un sprijin oficial al organizației pentru candidatul Mircea Geoană. Este motivul pentru care digi24.ro a adresat oficialilor NATO de la Bruxelles mai multe întrebări cu privire la prezența însemnelor NATO pe afișele de campanie ale lui Mircea Geoană.