Moldoveni plătiți de Rusia au fost chemați de AUR la București. George Simion pretinde că nu știe nimic

Simion pretinde că nu știe nimic „despre asemenea implicare”. Foto: Antena 3 CNN

Șeful poliţiei din Republica Moldova a declarat în faţa jurnaliştilor Antena 3 CNN că au oprit la graniţă autocare pline cu moldoveni plătiţi de Kremlin să participe la protestul organizat de AUR faţă de congresul Popularilor Europeni organizat la Bucureşti. Ana Maria Roman l-a întrebat marți seară la dezbaterea „Un președinte în fața națiunii” pe George Simion despre legăturile sale cu Rusia, iar liderul AUR a pretins că nu știe nimic.

Ana Roman, realizator News Hour with CNN: Șeful poliției din Republica Moldova, care a declarat pe cameră faptul că au oprit la graniță mai multe autocare cu cetățeni din Republica Moldova, care erau plătiți cu diverse sume de bani de către organizații controlate de Kremlin, pentru a participa la protestul dvs. organizat la Summit-ul PPE din această primăvară. Aceste autocare, oprirea lor, sunt documentate, există probe, probe care s-au transmis - poate ne spun și cei de la PSD și de la PNL - către Guvernul României. Pe lângă acest lucru, tot șeful poliției din Republica Moldova vorbea despre legăturile dvs. cu politicieni pro-ruși de la Chișinău. Pe surse, am aflat că ar fi vorba despre Vasile Costiuc, liderul partidului Democrația Acasă, cu care ați semnat un protocol de colaborare la București, dar care pe rețelele sociale face propagandă pro-Kremlin.

George Simion: Domnul Costiuc nu face propagandă pro-Kremlin, după cum nici eu nu fac propagandă pro-Kremlin și nu vreau să îmi fie cântat imnul Rusiei, eu vreau să-mi fie cântat imnul României. Se aduc niște denigrări și niște atacuri nejustificate la adresa noastră. Și eu fac același apel la dl. Ciolacu, la autoritățile române, la Serviciul Român de Informații, la poliție.

Ana Roman, realizator News Hour with CNN: Cu autocarele?

George Simion: Nu au existat și nu am cunoștință despre asemenea implicare. Noi am organizat la Summit-ul PPE un protest. Camere de la Antena 3 au fost la acel protest. Nu au avut loc violențe, puteți arăta și acele imagini. Toată activitatea mea publică este vizibilă. Inclusiv la dl. Gâdea am fost în 2015 cu un grup de unioniști basarabeni. Interdicția mea în Republica Moldova și în Ucraina este strict legată de activitățile unioniste pe care le-am desfășurat.

Potrivit moldova1.md, peste 200 de persoane ar fi trebuit să primească bani pentru a protesta la congresul PPE de la Bucureşti. Informaţia a fost confirmată de Viorel Cernăuţeanu, şeful Poliţiei Chişinău, într-o conferinţă de presă.

„Privind acțiunile care se pregăteau pentru ziua de ieri la București, erau pregătite peste 200 de persoane să meargă la București, dar organizate aici, la Chișinău. Sumele care urmau a fi achitate pentru fiecare persoană care participă la București, la reuniune, pentru a compromite cumva evenimentul, ajungeau la sute de euro pe zi. Deci, ca să înțelegeți, la un microbuz de 20-22 de persoane, suma alocată era de zece mii de euro", a declarat Viorel Cernăuțeanu pe data de 8 martie 2024.

Şeful Poliţiei Chişinău a dezvăluit şi faptul că protestul de la Bucureşti a fost organizat de partidul AUR.

„Regretabil este că această intenție de organizare a protestelor vine din partea unui alt partid de la București. Urmau să se consolideze cu așa-numiții protestatari de la noi. A fost pe rețelele de socializare, știm cu toții: Partidul AUR planifica aceste acțiuni la București", a mai precizat Viorel Cernăuțeanu.