Moțiunea de cenzură va fi depusă marți. Anunțul surprinzător al unui lider PNL

Deputatul PNL Ioan Cupşa a declarat vineri că moţiunea de cenzură iniţiată de PNL împotriva Guvernului Dăncilă va fi depusă marţi, 1 octombrie, pentru ca pe 8 sau 9 octombrie actualul guvern să fie demis.



"Trebuie să subliniem faptul că cei care au semnat această moţiune de cenzură - sunt 237 de parlamentari - au făcut un angajament scris, practic. Un angajament pe care şi l-au asumat în faţa cetăţenilor României, nu în faţa noastră, a celor de la PNL. Să sperăm că nu îşi vor schimba opinia, astfel încât guvernul Dăncilă să fie demis", a declarat, vineri, în conferinţă de presă, deputatul PNL Ioan Cupşa.



El a precizat că, asumându-şi rolul de partid de opoziţie, cel mai important partid de opoziţie, PNL a coalizat în jurul său tot ce înseamnă opoziţie în acest moment.



"Astfel am strâns pentru moţiunea de cenzură 237 de semnături, unele dintre ele, în număr mic, e adevărat, 3 - 4, provin chiar dintre cei care încă mai sunt membri ai PSD. Subliniez reuşita noastră de până acum. Nu a fost uşor. Am fost presaţi în ultimele săptămâni să depunem cât mai repede această moţiune de cenzură, ne-au presat chiar şi cei de la PSD, sperând să ne prindă nepregătiţi pentru momentul moţiunii de cenzură. Am ales înţelept, să-i strângem pe toţi lângă noi, pe cei care înţeleg că acest guvern trebuie să plece, că PSD trebuie să treacă în opoziţie" a spus Cupşa.



Ioan Cupşa a menţionat că se fac nenumărate presiuni asupra parlamentarilor, mai ales PSD, desigur, dar şi asupra altora, cei care au trecut la Pro România, a unor parlamentari din ALDE, pentru a nu participa la vot sau pentru a vota împotriva moţiunii de cenzură.



Parlamentarul liberal şi-a argumentat afirmaţia că "avem un guvern disfuncţional, pe lângă că este incompetent", vorbind şi despre eşecul Rovanei Plumb pentru funcţia de comisar european, precum şi despre vizita premierului Viorica Dăncilă în Statele Unite, "la fel de eficientă precum guvernarea".



"Astfel marţi probabil, e posibil şi luni, dar marţi se depune această moţiune la Parlament, urmând ca în cel mult cinci zile să se dea citire acestei moţiuni, iar în următoarele trei zile să fie supusă şi la vot. Altfel spus s-ar putea ca în data 8, cel târziu 9 octombrie, Guvernul Dăncilă să fie aruncat la groapa de gunoi a istoriei", a subliniat deputatul Ioan Cupşa.