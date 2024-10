Nicolae Ciucă acuză ”dorința Rusiei”: ”Se încearcă foarte mult ca în turul doi să intre liderul PSD şi liderul AUR”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, cotat de noile sondaje cu șanse să intre în turul 2. Sursă foto: Hepta

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a susţinut, marţi, că se fac demersuri astfel încât în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale să se confrunte liderii PSD, Marcel Ciolacu, şi AUR, George Simion. Potrivit lui Ciucă, o astfel de situaţie nu este doar "dorinţa" PSD, ci şi a Rusiei.



"Noi putem să vedem ce s-a întâmplat după decizia Curţii Constituţionale de eliminare, la masa verde, a unui contracandidat pe linia de electorat a Partidului AUR. În acest moment, se încearcă foarte mult ca în turul doi să intre liderul PSD şi liderul AUR. Este opţiunea şi dorinţa PSD, ştiind că doar în această formulă ar putea să câştige. Din păcate, după toate cele ce vedem că s-au întâmplat şi în Republica Moldova, nu este doar dorinţa lor, este şi dorinţa Rusiei, motiv pentru care consider că cetăţenii României trebuie să fie cât se poate de atenţi la ceea ce ne dorim în continuare", a afirmat Ciucă, într-o declaraţie acordată presei.



Întrebat ce informaţii are în legătură cu faptul că ar exista "ingerinţe străine" şi în alegerile din România, Ciucă a spus că Rusia aplică instrumente specifice războiului hibrid în ţările din Europa de est.



"Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Republica Moldova, vedem că au fost anchete de presă care au argumentat foarte bine ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Au ilustrat foarte clar cum s-au cumpărat voturile celor care au fost îndemnaţi să voteze împotriva referendumului. Ca atare, acest set de instrumente specifice războiului hibrid pe care Rusia l-a practicat în Republica Moldova le aplică oriunde are interes, în mod special în ţările din Europa de est şi nu numai. S-a văzut că şi în celelalte ţări europene au avut loc astfel de acţiuni, motiv pentru care nu cred că ne mai trebuie alte argumente", a explicat preşedintele PNL.



Întrebat dacă are informaţii concrete referitoare la faptul că s-ar "forţa" un tur al doilea al alegerilor prezidenţiale între Marcel Ciolacu şi George Simion, liderul PNL a invocat decizia CCR.



"Este în momentul de faţă o evidenţă ceea ce s-a forţat la nivelul deciziei CCR. Ca atare, mai mult de atât nici nu cred că avem nevoie (ca dovadă)", a menţionat el.



Ciucă a reiterat că îşi doreşte o coaliţie a forţelor de dreapta după alegeri şi a precizat că a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.



"Am discutat cu domnul preşedinte Hunor, pentru că nu ne mai întâlnisem de ceva timp. L-am sunat săptămâna trecută, când a fost ziua domniei sale, l-am felicitat şi am stabilit să ne vedem şi să stăm de vorbă împreună", a spus el.



Întrebat dacă PNL va rămâne în opoziţie, în cazul în care forţele de dreapta nu vor reuşi să formeze o majoritate, Ciucă a replicat: "Urmează să luăm o decizie în acest sens".