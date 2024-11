Nicolae Ciucă îi invită miercuri pe Mircea Geoană și Elena Lasconi la negocieri pentru retragerea din alegeri

Nicolae Ciucă, președintele PNL. Sursă foto: Gabi Crișan

Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale a declarat, luni seara la Antena 3 CNN, că îi invită miercuri pe Mircea Geoană, candidat independent, și Elena Lasconi, candidat din partea USD la negocieri pentru a discuta retragerea din cursa electorală și întărirea coeziunii în fața alegerilor. În acest context, el a subliniat ideea ca forțele politice de dreapta să-și unească eforturile pentru a contracara binomul PSD-AUR, reafirmând totodată că PNL este principala forță politică de centru-dreapta din România şi are susținerea electorală și mobilizarea partidului în campania electorală curentă.

„Noi ne-am dori ca această discuție să se finalizeze pornind de la faptul că Partidul Național Liberal este cea mai importantă forță politică de centru-dreapta din România și lucrul acesta nu este adevărat pentru că o spun eu, ci vă spun cifrele, cifrele care se concretizează în numărul de primari, în numărul de consilieri locali, de consilieri județeni, de președinți de consilii județene și, de asemenea, este confirmat de activitățile și tot ceea ce a însemnat campania până în momentul de față.

Se poate vedea clar modul în care s-a desfășurat, s-a organizat și s-a mobilizat Partidul Național Liberal și reacția celor care susțin Partidul Național Liberal. (...)

Am înțeles și am vrut ca apelul acesta să-l facem în ideea în care dreapta are candidați, are un număr mai mare de candidați, iar dacă nu se înțelege că este nevoie de un vot util și singura forță politică în măsură să învingă acest binom toxic PSD-AUR este Partidul Național Liberal.

De aceea am făcut această deschidere ca celelalte partide de dreapta să vină laolaltă, să ne unim forțele, să dăm o dovadă de unitate și cetățenii să creadă cu adevărat în forțele politice de centru-dreapta, să putem să avem o construcție politică după alegerile parlamentare care să ne permită să formăm un guvern de centru-dreapta şi am făcut acest apel chiar ieri la Cluj. (...) Sondajele noastre ne spun că suntem consolidați pe locul doi", a spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă îi invită miercuri pe Mircea Geoana și Elena Lasconi la negocieri pentru retragerea din alegeri

„Știți foarte bine că am fost și sunt în continuare un om al dialogului. Dacă doamna Lasconi, dacă domnul Geoană, dacă domnul Ludovic Orban doresc să aibă cu adevărat un dialog, rămâne invitația deschisă și în zilele următoare. Mâine, cel mai târziu miercuri, că după aceea deja lucrurile intră în pe alt făgaș, ne putem vedea și discuta" a mai spus Nicolae Ciucă, la Antena 3 CNN.

Nicolae Ciucă: „Simion nu va intra în turul 2"

În acest context, Nicolae Ciucă a făcut un apel la cetăţeni să nu caute candidatul ideal, ci să facă o analiză la profilele tuturor şi să aleagă cu mintea, nu cu emoția. El a subliniat că are certitudinea că va intra in turul doi şi nu vede acest scenariu posibil şi pentru George Simion, liderul AUR.

„Noi am făcut apel și am adresat mesajele noastre către cetățenii României și i-am rugat să nu caute candidatul ideal, că nu există. Nu este nimeni perfect în lumea aceasta. Să nu caute candidatul providențial, pentru că el nu există. Îi rog doar pe români să se uite și să facă o analiză la profilul fiecăruia dintre candidați și să aleagă cu mintea, nu cu emoția, motiv pentru care eu sunt convins că românii vor vota cu mintea și atunci nu va exista această situație prin care Simion să intre în turul doi. Cu certitudine voi intra în turul doi și atunci lucrurile vor avea o altă turnură", a mai spus el.

Întrebat apoi dacă există varianta în care să facă un pact cu alte partide de dreapta pentru a-l învinge pe Marcel Ciolacu, liderul PNL a spus:



„Da, tocmai această deschidere pe care a manifestat-o de la început, de la începutul campaniei și accentele pe care le-am transmis către votanții noștri, către cetățenii României de a vedea soluția de centru-dreapta ca unica în măsură să învingă binomul PSD-AUR. Eu am convingerea că vom reuși odată ce ajungem în turul doi, să avem acea susținerea cetățenilor și să putem să facem un guvern de centru-dreapta", a conchis Nicolae Ciucă.