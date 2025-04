Delegația de oficiali americani, condusă de Vern Buchanan, discută cu Bolojan și Ciolacu despre anularea alegerilor

O delegaţie formată din opt membri ai Congresului SUA, democraţi şi republicani, condusă de Vern Buchanan, se va întâlni marţi la Bucureşti cu preşedintele interimar Ilie Bolojan, cu premierul Marcel Ciolacu. Foto: Profimedia Images

O delegaţie formată din opt membri ai Congresului SUA, democraţi şi republicani, condusă de Vern Buchanan, se va întâlni marţi la Bucureşti cu preşedintele interimar Ilie Bolojan, cu premierul Marcel Ciolacu, dar şi cu parlamentari români.

Delegaţia SUA a ajuns luni seara în România.

Potrivit programului anunţat oficial, reprezentanţii Congresului SUA vor fi primiţi de preşedintele interimar, Ilie Bolojan, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

La ora 16:00 vor avea discuţii cu premierul Marcel Ciolacu, la Palatul Victoria. Congresmenii americani se vor întâlni şi cu parlamentari români.

Vicepreşedintele Senatului Robert Cazanciuc a declarat, luni, că vizita în România a unei delegaţii a Congresului SUA reprezintă un mesaj de "parteneriat strategic" între cele două ţări

"Voi participa şi eu mâine la această întâlnire, este o delegaţie mixtă de republicani şi democraţi. Am fost acum un an, acum doi ani, în mai multe vizite în Statele Unite, am fost la Congres, am fost la Senat. De fiecare dată, întâlnirea a fost cu republicanii şi democraţii. Nu am mers niciodată doar la republicani sau doar la democraţi. Am căutat să ţinem această balanţă, pentru că aşa este în Statele Unite. Este un mesaj, până la urmă, de parteneriat strategic între România şi Statele Unite. Sunt doi piloni în Europa pe care s-au bazat întotdeauna Statele Unite - unul în nord, care se numeşte Polonia, şi unul în sud, care se numeşte România", a afirmat senatorul social-democrat, la Palatul Parlamentului.

La rândul său, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a evidenţiat relaţiile "foarte bune" ale parlamentarilor români cu congresmeni americani.

"Lumea rezumă relaţiile româno-americane strict la intrarea la Trump. Este incorect. Foarte mulţi parlamentari din România au relaţii foarte bune cu congresmeni din Statele Unite, există relaţii bilaterale, există relaţii prieteneşti. Eu cred că, în ultimă instanţă, relaţiile româno-americane sunt pe un trend ascendent, se vor discuta cu delegaţia americană lucrurile care îi interesează pe ei de principiu. Noi toţi vom face lobby în sensul că România este un stat democratic şi că deciziile Curţii Constituţionale se respectă. Ei probabil că vor avea curiozităţi, ne vor întreba, o să-i lămurim şi cu siguranţă din acest dialog va ieşi o mai bună poziţie a României în zonă", a transmis Daniel Fenechiu.

Fostul judecător la CCR Tudorel Toader a explicat, luni, la Antena 3 CNN că delegația americană care vine în România nu are nicio autoritate în a recunoaște sau nu alegerile din țara noastră. De asemenea, întrebat dacă Statele Unite și-ar putea arăta nemulțumirea față de decizia CCR de anulare a scrutinului din decembrie 2024 prin retragerea trupelor americane, profesorul universitar a spus că se așteaptă ca americanii să aplice și în cazul României aceași unitate de măsură ca în SUA, respectiv dacă acolo sunt respectate deciziile Curții Supreme, deși criticate, la fel trebuie să fie respectată și hotărârea Curții Constituționale a României.

Vizita delegației a fost anunțată de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, vineri, la Antena 3 CNN.