Olguța Vasilescu, după ce Iohannis a refuzat propunerile pentru remanierea Guvernului: „Decizia este la premierul României”

Foto: captură Antena 3

Lia Olguţa Vasilescu, purtător de cuvânt al PSD, a declarat marți că partidul e pregătit pentru o restructurare.

„Am văzut declarația președintelui. Nu este niciun fel de surpriză pentru noi. A mai schimbat puțin textele. Am înțeles că cei trei propuși nu au ținută, nu înțelegem ce înseamnă ținută. Am văzut că președintele spune că nu au pregătire, nu știu cine ar trebui să stabilească cine are sau nu pregătirea să fie ministru”, a spus Lia Olguța Vasilescu, marți, la Antena 3.

Citiți și: Președintele Klaus Iohannis: „Această remaniere e un fel de farsă. Nu o accept aşa cum a fost propusă”

„Decizia este la premierul României. O așteptăm și noi și vom stabili ce avem de făcut mai departe.

Noi avem majoritate în Parlamentul României, nu avem niciun fel de problemă să facem restructurarea Guvernului, dar decizia este la premier(...). În mod sigur va fi o ședință a coaliției”, a mai spus Olguța Vasilescu, la emisiunea „100 de minute”.