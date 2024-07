Cioara care „face șpagatul”, anchetată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene la ferma familiei Stănescu

Investigația procurorilor de la Parchetul European în dosarul care vizează firma nepoților lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD, are o nouă pistă care este cercetată cu atenție. Săptămâna trecută, procurorii EPPO împreună cu polițiștii de la DGA au descins la ferma de la Vișina și au percheziționat locația, într-un dosar în care se investighează posibile fraude într-un proiect cu fonduri europene. Până acum nimeni nu a fost pus sub acuzare în acest dosar.

Una dintre pistele cercetate este legată de incendiul care a izbucnit anul trecut, în 10 iulie, la ferma de porci a familiei Stănescu și la modul cum autoritățile, ISU Olt și Poliția Olt, au stabilit cauza sinistrului. DGA a fost cea care a sesizat procurorii și asupra faptului că s-ar fi făcut presiuni pentru a se stabili o anumită cauză a incendiului.

Focul a distrus mai multe bunuri achiziționate din fonduri proprii de firma familiei Stănescu în cadrul unui proiect cu fonduri europene în valoare totală de peste 1,7 milioane euro pentru înființarea unei ferme de porcine.

A doua zi după incendiul care a mistuit bunuri de peste 300.000 euro s-a stabilit cauza incendiului. Asta după ce polițiștii au făcut o nouă cercetare la faţa locului și în zonă a fost găsită o cioară moartă. Deși am solicitat oficial pompierilor olteni să ne dea toate datele despre acest incendiu și cauză, aceștia ne-au răspuns într-un final că „i nformațiile solicitate de dumneavoastră se încadrează în categoria celor exceptate de la accesul liber, evenimentul făcând obiectul unui dosar penal deschis de Parchetul European", a răspuns ISU Olt.

Răspunsul pompierilor confirmă că ancheta EPPO despre posibila fraudă cu fonduri europene are legătură cu incendiul.

Conform surselor Antena 3 CNN, în documentele oficiale ale ISU Olt, a fost trecut ca factor declanșator al incendiului de la ferma familiei Stănescu arcul electric. Mai exact, s-a pretins că o cioară ar fi atins cablurile de medie tensiune care trec prin apropierea fermei și s-a produs un arc electric, care a aprins vegetația. Specialiștii pe care i-am consultat ne-au explicat că pentru a se produce acest arc electric cum spun pompierii, cioara ar fi trebuit să stea cu câte un picior pe cele două cabluri.

Un detaliu important – distanța între cablurile unei rețele de medie tensiune este între 1m și 1,40 m. În plus, reţelele de transport a energiei electrice au sisteme de protecţie care le decuplează instantaneu în momentul în care ar apărea un arc electric, tocmai pentru a evita producerea unor incendii.

La solicitarea Antena 3 CNN, reprezentanții firmei de distribuție au comunicat că echipele sale au fost la faţa locului, de două ori – în ziua producerii incendiului, când au oprit alimentarea ca pompierii să lucreze în siguranță și a doua zi.

„A doua deplasarea s-a făcut în data de 11.07.20023, când specialiștii DEO împuterniciți pentru astfel de analize au confirmat că nu au fost constatate defecțiuni/deteriorări la instalațiile RED din zona producerii incendiului”, se arată în răspunsul firmei de distribuție Oltenia la solicitarea Antena 3 CNN.

Altfel spus, nu a fost înregistrat niciun arc electric deoarece dacă s-ar fi produs acesta ar fi fost înregistrat de către echipamentele de protecție ale rețelei.

Alexandru Stănescu, șeful ADR Sud Vest Oltenia, tatăl patronilor fermei de porci a explicat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN: