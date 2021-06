Prefectul intervine în scandalul gunoaielor de la Sectorul 1: "Analizăm posibilitatea declanșării stării de alertă"

"Analizăm posibilitatea de a fi de acord cu declanșarea unei stări de alertă la nivel local, în Sectorul 1. starea de alertă ar fi motivată de situația cu deșeurile neridicate de la populație, de prestatorul de servicii.

În acest moment, am luat legătura cu factorii de decizie pe parte sanitară și de mediu, am solicitat și DSP și DSVSA și Gărzii de Mediu să facă o analiză, să ne prezinte analiza respectivă și drept urmare în funcție de ceea ce zic și dumnealor, putem să răspundem Sectorului 1 dacă este sau nu cazul să dăm curs unei astfel de solicitări", a explicat prefestul Alin Stoica.

Întrebat dacă, din punct de vedere legal, ar fi posibilă declanșarea stării de alertă în Sectorul 1, din cauza gunoaielor, prefectul a mai precizat:

"La momentul de față, trebuie să se identifice un risc real la adresa sănătății populației sau la funcționarea unei instituții, de aceea m-am adresat autorităților respective, sanitare și de mediu.

Dacă vor realiza analiza și vor constata că există un pericol real, atunci, pe baza analizei, se va decide", a explicat Alin Stoica.

Declararea stării de alertă în Sectorul 1 din cauza situației sanitare este o soluție de moment, până la trecerea la o bază nouă contractuală juridică, spune ministrul Mediului, Tanczos Barna: "Cel mai important lucru este ca serviciul de salubrizare să fie prestat în continuare".

"Am vorbit zilele acestea de mai multe ori cu dna. primar. Știu care este situația.

Știu că este o situație complicată din punct de vedere juridic, dar din punctul nostru de vedere, al ministerului, cel mai important lucru este ca serviciul de salubrizare să fie prestat în continuare, în ciuda faptului că cele două entități au o dispută juridică.

Vom avea săptămâna viitoare o întâlnire pe această temă pentru a ne asigura că serviciul este prestat în continuare, deșeurile, gunoaiele nu rămân pe stradă", spune Tanczos Barna, potrivit Mediafax

Totodată, ministrul Mediului susține că o eventuală declarare a stării de urgență, în Sectorul 1, ar fi doar o soluție de moment.

"Am mai avut o situație similară într-un sector unde s-a închis o stație de sortare. Ajută pe moment această intrare în stare de alertă, până la trecerea la o bază nouă contractuală juridică", adaugă ministerul Mediului.

Clotilde Armand vrea să declare stare de alertă în Sectorul 1

Primarul Clotilde Armand a cerut Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Capitalei o adresă prin care să declare "starea de alertă" din cauza situaţiei sanitare din Sectorul 1 cauzată de suspendarea colectării gunoiului de Romprest.

"Am solicitat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Municipiului Bucureşti o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate.", a scris Clotilde Armand, vineri, pe Facebook.

"În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest.

Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1", a mai precizat primarul.

Ea i-a rugat pe cetăţeni să sune la Poliţia Locală Sector 1 şi să continue să reclame neridicarea gunoiului

"Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Ştiu că nu este cea mai confortabilă situaţie: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector şi văd cu ochii mei ce se întâmplă.

Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupţi şi mafia gunoaielor va lua curând sfârşit. Vă promit", a susţinut Clotilde Armand.

