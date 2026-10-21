„Președintele Trump are dreptate”. Nicușor Dan, interviu pentru presa din SUA despre războiul din Ucraina, Rusia și apărarea Europei

2 minute de citit Publicat la 21:10 21 Oct 2026 Modificat la 21:12 21 Oct 2026

Nicușor Dan a salutat eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu publicației conservatoare americane Newsmax, în care a declarat că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie să continue, deoarece Moscova nu este pregătită să negocieze încheierea războiului din Ucraina.

În cadrul emisiunii „Wake Up America” de la Newsmax, Nicușor Dan a salutat eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a negocia un acord de pace.

„Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a aduce pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii și economia globală”, a spus Nicușor Dan.

„Însă nu cred că Rusia este pregătită să se așeze la masa dialogului.”

Declarațiile președintelui au venit în contextul în care emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin, după discuții purtate la începutul săptămânii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan susține că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie să continue

Nicușor Dan a afirmat că dificultățile economice ale Rusiei subliniază necesitatea menținerii presiunii, în timp ce Washingtonul urmărește obținerea unui progres pe cale diplomatică.

„Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic”, a spus președintele. „Consider că trebuie să continuăm să sancționăm Rusia economic.”

De asemenea, Dan a salutat solicitarea lui Trump ca statele europene membre NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în loc să se bazeze excesiv pe Statele Unite.

„Președintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina și continuă să o facă”, a declarat el.

Dan a recunoscut că țările europene nu au contribuit suficient la apărarea colectivă.

„Încă o dată, președintele Trump are dreptate”, a spus Dan, adăugând că statele europene membre NATO, inclusiv România, conștientizează necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare.

În prezent, România alocă aproximativ 2,5% din produsul intern brut pentru apărare și intenționează să majoreze această cotă, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre amenințările la Marea Neagră

Totodată, Nicușor Dan a vorbit despre amenințările tot mai mari la adresa securității de-a lungul graniței României cu Ucraina și în regiunea Mării Negre, menționând o intensificare a incursiunilor dronelor rusești pe teritoriul românesc.

Potrivit datelor citate în timpul interviului, România a înregistrat 35 de incursiuni neautorizate ale unor drone de la începutul acestui an, comparativ cu nouă în anul precedent.

Nicușor Dan a explicat că, inițial, România nu a dispus de mijloace de apărare adecvate împotriva acestor incursiuni, dar că și-a consolidat capacitățile cu sprijinul aliaților din NATO. „La început nu am fost pregătiți, dar acum suntem bine pregătiți”, a spus el.

Președintele a afirmat că România a interceptat drone în apropierea graniței, de-a lungul Dunării și și-a îmbunătățit capacitatea de reacție la incidentele din zona Mării Negre.

Marea Neagră are o importanță strategică, deoarece Ucraina depinde de rutele sale maritime pentru a exporta cereale și alte mărfuri.