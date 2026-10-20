Steve Witkoff și Volodimir Zelenski se întâlnesc în Norvegia pentru a discuta războiul din Ucraina, după conflictul cu Trump

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Steve Witkoff a fost trimis din nou la discuții cu Volodimir Zelenski, chiar și în această perioadă de conflict între Trump și președintele ucrainean, relatează Axios, marți, citând o sursă familiarizată cu pregătirile acestei discuții. Întâlnirea ar urma să aibă loc la Oslo. Conform sursei citate, la întâlnire vor participa și reprezentanți ai UE și ai țărilor NATO, care vor contribui la elaborarea unei propuneri pentru încheierea războiului.

Ulterior, Witkoff intenționează să se deplaseze în Rusia pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, căruia îi va prezenta noua inițiativă de pace. Trimisul special al lui Trump speră, de asemenea, să discute cu reprezentanții ruși despre eliberarea cetățeanului american Stephen Hubbard, condamnat la șapte ani de închisoare pentru mercenariat.

Negocierile dintre Witkoff, Zelenski și reprezentanții europeni vor continua discuțiile purtate la Miami pe 9 octombrie, a precizat sursa Axios.

Atunci, potrivit Financial Times, emisarii lui Trump au amenințat delegația ucraineană că Statele Unite vor întrerupe schimbul de informații și livrările de armament către Kiev dacă Forțele Armate ale Ucrainei vor continua să atace rafinăriile de petrol din Rusia. Delegația ucraineană nu a mai participat la a doua zi a negocierilor și a părăsit Miami.

Ulterior, Zelenski a declarat că Statele Unite au încetat să mai avertizeze Ucraina cu privire la lansările de rachete balistice rusești, au întârziat livrările de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot și au restricționat funcționarea serviciului de internet prin satelit Starlink.

Potrivit NYT, Witkoff intenționează să îi transmită lui Zelenski, la întâlnirea de la Oslo, că Ucraina nu ar trebui să insiste cu încăpățânare asupra recuperării teritoriilor ocupate din estul țării și că ar putea obține beneficii economice dacă ar renunța la obiecțiile față de un acord redactat în mare parte în condițiile impuse de Rusia.

Consilierii lui Trump susțin că războiul a ajuns într-un „moment de cotitură” și că Zelenski trebuie să îi demonstreze președintelui american că este și el pregătit să negocieze, mai scrie NYT.

Cu o zi înainte, pe 19 octombrie, Trump l-a criticat din nou pe Zelenski, pe care îl consideră lipsit de dorința de a ajunge la un acord de pace. Liderul de la Casa Albă a cerut ca Zelenski să fie înlocuit din funcția de negociator principal al Ucrainei.

„Sincer, cred că a venit momentul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei. Noi am oferit foarte mult Ucrainei, iar ei nu ne-au oferit nimic. Să țineți minte asta”, a declarat Trump.