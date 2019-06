PSD e în clocot. Acuzații grave aruncate între liderii partidului. Robert Negoiță: O formulă de conducere Dăncilă, Oprișan, Bădălău ar fi un coșmar

Foto: gov.ro

PSD e din nou în fierbere. După rezultatul prost la alegerile europarlamentare și după condamnarea lui Liviu Dragnea, social-democrații nu reușesc să se înțeleagă pe tema viitorului congres al partidului, unul pe care unii lideri îl doresc cât mai curând, iar alții l-ar amâna. Bunăoară, premierul Viorica Dăncilă și Marian Oprișan ar vrea congres cât mai rapid, Paul Stănescu ar merge spre varianta unei amânări.

Replici acide între Niculae Bădălău și Robert Negoiță

„PSD nu se poate reforma cu oameni ca Bădălău”, a zis Negoiță.

„Ai trântit alegerile în sector!” i-a răspuns Bădălău primarului din sectorul 3.

Marian Oprișan îi răspunde dur Gabrielei Firea: Mahala politică

Oprișan respinge amânarea

Preşedintele CJ Vrancea, Marian Marian Oprişan, a declarat joi că nu este de acord cu amânarea organizării Congresului PSD, argumentând că aceasta este o decizie luată în Comitetul Executiv Naţional al partidului şi trebuie respectată.



El a adăugat că nu se pune problema ca la congres să nu fie desemnat preşedintele partidului, "pentru că PSD este un partid extrem de serios şi aplecat asupra problemelor pe care le au românii şi un partid românesc, spre deosebire de altele".



"Noi, dacă am luat o decizie în CEx, se va respecta. Eu în primul rând nu aş fi de acord (cu amânarea congresului PSD - n.r.), că nu putem să ne culcăm dimineaţa cu o decizie şi să ne trezim seara cu a altă decizie. Este aberant. În toată lumea civilizată, dacă vrem să fim şi noi civilizaţi, într-o săptămână când pleacă preşedintele partidului sau ţi-l arestează cineva, să facă alegeri din acest punct de vedere şi se rezolvă situaţia", a declarat Oprişan la Parlament, înaintea CExN al PSD.



Întrebat dacă la congres se va decide candidatul la alegerile prezidenţiale, Oprişan a spus: "Nu ştiu, eu cred că normal ar fi din acest punct de vedere să discutăm în interiorul CExN şi să luăm o decizie cu privire la prezidenţiabilul PSD şi la congresul care îl va desemna pe prezidenţiabilul PSD. PSD are obligaţia faţă de români şi faţă de România să găsească cel mai bun candidat la prezidenţiale".



Liderul PSD Vrancea a mai spus că un congres trebuie să aibă loc şi pentru motivarea electoratului PSD. "Dacă faci două congrese, munceşti mai mult. Asta-i viaţa, n-avem ce să facem, mergem înainte, trebuie să ne motivăm membrii noştri de partid, trebuie să ne motivăm electoratul, şi trebuie să spunem cu tărie ceea ce vrem de aici înainte", a spus el.

Paul Stănescu i se opune Vioricăi Dăncilă

Fostul vicepremier Paul Stănescu a cerut, în debutul CEX PSD, ședință în desfășurare la ora transmiterii acestei știri, amânarea Congresului PSD pentru alegerea noii conduceri a partidului.

Negoiță: O formulă de conducere Dăncilă, Oprișa, Bădălău ar fi un coșmar

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat joi că nu este interesat să candideze la nicio funcţie de conducere în PSD şi a adăugat că formula de conducere a partidului Viorica Dăncilă, Marian Oprişan, Niculae Bădălău ar fi "un coşmar".



"Nu mă interesează să candidez la nimic", a spus Negoiţă înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebat dacă la congres are de gând să candideze pentru o funcţie de conducere în partid.



Întrebat, de asemenea, cum vede o echipă formată din Viorica Dăncilă, Marian Oprişan şi Niculae Bădălău la conducerea partidului, Negoiţă a răspuns: "Un coşmar".



"O să vă argumentez ulterior. Nu vreau să intru prea mult în detalii, aşa scenarii putem să ne imaginăm multe, ăsta pe care mi l-aţi spus e într-adevăr de coşmar, dar nu cred că trebuie să intrăm în detalii", a spus Negoiţă.



Negoiţă a menţionat că în acest moment PSD are probleme de rezolvat în interior şi de răspuns la întrebarea de ce cetăţenii României au devenit într-o foarte mare măsură atât de pesimişti referitor la această guvernare.

Update: Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, spune că partidul trebuie să revină la principii, iar congresele sunt oportune ”de câte ori este o situație de criză în partid”.

Update: Prim-ministrul Viorica Dăncilă a vorbit înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD dacă va fi amânat Congresul din 29 iunie, având în vedere zvonurile apărute.

''Categoric, nu. S-a luat o decizie în Comitetul Executiv. Deciziile sunt luate prin vot, deci ele nu se modifică. Un partid serios e un partid care își respectă deciziile luate'', a declarat Viorica Dăncilă, înaintea ședinței Comitetului Executiv de joi.

Știrea inițială

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte joi, la sala grupului parlamentar al partidului de la Camera Deputaţilor.



Social-democraţii vor discuta în această şedinţă despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic şi candidaţii la şefia PSD.



Marţi, social-democraţii s-au întâlnit în Biroul Permanent Naţional, unde au luat o serie de decizii care urmează să fie validate joi de CExN.



"Am discutat astăzi despre moţiunea de cenzură, am discutat despre organizarea Congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului şi am făcut un grup de lucru care să lucreze la programul politic al partidului şi bineînţeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între Guvern şi Consiliul Naţional referitor la programul de guvernare, la priorităţile noastre, precum şi stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc joi, la ora 11,00", a precizat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat deja că vrea să candideze la şefia PSD la Congresul din 29 iunie.