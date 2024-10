PSD propune reducerea taxării cu 5% pentru salariile de până la 5.700 lei brut. Câți bani le vor rămâne românilor. Exemple de calcul

PSD propune reducerea taxării cu 5% pentru salariile de până la 5.700 lei brut. Sursa foto: Getty Images

PSD va propune reducerea taxării cu 5 puncte procentuale pe salariile mici și medii, vizate fiind salariile de până la 5.700 de lei brut. Angajații ar putea rămâne cu până la 200 de lei în plus în buzunar. Pe lângă impactul direct asupra sumelor încasate de angajați, măsura ar putea încuraja creșterea pieței muncii. Adrian Câciu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a explicat vineri la Antena 3 CNN că deducerea nu se mai aplică doar pe impozitul pe venit, ci și pe contribuția de asigurări sociale de sănătate. Ministrul a subliniat că nu vor fi crescute taxele pentru salariile de peste 10.000 lei net, așa cum au propus sindicatele.

"Noutatea la această abordare este că deducere nu se mai aplică doar pe impozitul pe venit, ci și pe contribuția de asigurări sociale de sănătate. Avem trei categorii de salariați care intră deja în zona aceasta de deduceri: tinerii, salariații care au copii și persoanele angajate care au peste 50 de ani. Noutatea este că venim cu această deducere și pe contribuția de asigurări sociale de sănătate. Tot pentru aceleași trei categorii avem. Pot să vă dau exemple de lucrători pe salariu minim care au un copil în întreținere și care vor avea un beneficiu de 2.400 lei net pe an, adică 200 lei pe lună", a declarat ministrul."

El a dat și câteva exemple de calcule pentru a demosntra efectele acestei propuneri: "Cei care nu au niciun copil, dar sunt pe salariu minim vor avea un beneficiu de 2.220 lei pe net pe an. Asta înseamnă 185 lei pe lună. Cei care au salarii sau venituri mai mari - 4.500 lei să spunem brut - , fără copil în întreținere primesc un beneficiu de 1.728 lei pe an, bani în mână, respectiv 144 lei pe lună. La 5.000 lei brut, fără copii în întreținere, acest beneficiu este de 1.284 lei pe an, respectiv 107 lei pe lună.

Este o grilă de deduceri, se schimbă articolul 77 din Codul Fiscal. Este un algoritm, o matrice care se aplică rapid de către orice contabil atunci când întocmește statul de plată nu este o procedură greoaie, singura condiție fiind cum te încadrezi. Nu ai copii ai o anumită grilă, daca ai un copil în întreținere ai o altă abordare, dar toată lumea va beneficia de aceste reduceri. Toată lumea cu salarii brute până la 5.700 lei."

Ministrul a anunțat și că studenții și mai ales cei care își continuă studiile, dacă au un loc de muncă, vor fi scutiți de contribuția de asigurări sociale de sănătate, deci vor avea un beneficiu de 10%.

Câciu a adăugat că acest plan este sustenabil și a explicat că dincolo de creșterea puterii de cumpărare a angajaților, consecința e și creșterea competitivității companiilor: "Această reducere de povară fiscală se duce într-un plus de competitivitate la companii. Când companiile au o competitivitate mai mare, produc, dacă vreți mai multă valoare adăugată brută și atunci și economia merge mai bine și atunci compensezi, dacă vreți, ce pierzi pe partea de venituri".