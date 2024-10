PSD somează PNL să fie „responsabil” și să nu voteze moțiunea de cenzură a USR: „Pierdem încrederea investitorilor”

După ce a anunțat că rupe Coaliția de guvernare, Nicolae Ciucă este acuzat de social democrați că România „poate pierde în urma unor astfel de declarații”. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Social democrații le cer liberalilor să „manifeste maturitate politică” și să revină la discuțiile din Coaliție care au legătură cu activitatea guvernului. Mesajul PSD, transmis într-un comunicat de presă, vine după ce președintele PNL, Nicolae Ciucă a anunțat că rupe coaliția cu PSD, însă PNL rămâne în guvern. Totodată, USR a anunțat că vrea să depună o moțiune de cenzură, însă are nevoie de cel puțin 117 semnături. Elena Lasconi le-a cerut liberalior să susțină moțiunea și să demită guvernul din care PNL face parte.

„PSD face apel la PNL să manifeste maturitate politică și să trateze cu responsabilitate obligațiile pe care le are în calitate de partid aflat la guvernare. Indiferent de mizele și de orgoliile politice pe care le pot avea unii politicieni, un partid aflat la conducerea țării are obligația față de cetățeni de a asigura buna funcționare a statului și a guvernării. Așadar, indiferent cât de intensă este competiția electorală, partidele din Coaliția de guvernare au obligația de a menține un minim dialog pentru a putea lua deciziile executive de care are nevoie România pe parcursul acestor alegeri până la formarea unei alte majorități parlamentare și până la învestirea unui nou guvern”, se arată în comunicatul PSD.

„Declarațiile politice care pun sub semnul întrebării capacitatea de funcționare a Guvernului pot afecta profund economia națională, încrederea investitorilor și, în ultimă instanță, viața cetățenilor. Un partid aflat la guvernare nu poate lua decizii doar pe baza calculelor electorale. Miza nu e cât de mult poate câștiga electoral PNL prin anunțul că rupe Coaliția, dar rămâne la guvernare. Miza e despre cât de mult poate pierde România, în urma unor astfel de declarații”, transmit social democrații.

Luni, liderul PNL, Nicolae Ciucă, anunța, într-un mesaj video pe Facebook, că „coaliția cu PSD se oprește aici”, dar liberalii nu ies, de fapt, de la guvernare. „Rămânem în Executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile”, spunea Ciucă.

USR va iniția moțiune de cenzură contra Guvernului, a anunțat marți președintele partidului, Elena Lasconi. Ea l-a îndemnat pe liderul PNL Nicolae Ciucă, să fie „curajos” și să se alăture acestui demers.

„Anunțul USR privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului arată fundătura la care duce acest joc electoral pueril. PNL ar putea fi pus în postura de a-și sancționa propriii miniștri printr-un vot în Parlament și de a provoca un blocaj total în funcționarea României. Singura cale de ieșire din această situație e ca PNL să revină la masa Coaliției și să se comporte responsabil”, se mai arată în comunicatul PSD.