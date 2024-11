România va cumpăra 32 de avioane F-35 din SUA: Proiectul a fost adoptat de urgență de Camera Deputaților

Avion F-35 Lightning II. Sursă foto: Profimedia Images

Camera Deputaților a adoptat, marți, în procedură de urgență, proiectul de lege care prevede achiziționarea a 32 de avioane F-35 din Statele Unite ale Americii. Aeronavele multirol de generația a V-a vor întări capabilitățile de apărare ale României, printr-un program guvernamental ce include și instruirea personalului militar și suport logistic. Proiectul a fost aprobat cu 195 de voturi „pentru" și 4 „contra" şi urmează să fie discutat și în Senat, informează Agerpres.



Proiectul de lege are legătură cu Concepţia de realizare a capabilităţii operaţionale de apărare aeriană cu avioane multirol de generaţia a V-a, în cadrul programului de înzestrare "Avion multirol de generaţia a V-a, F-35", Faza I, şi unele măsuri privind derularea contractelor Guvern-Guvern specifice Programului Foreign Military Sales.



Actul normativ prevede atribuirea de Guvernul României către Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de tip Letter of Offer and Acceptance (LOA) pentru achiziţionarea a 32 de avioane F-35, motoare, muniţii, suport logistic iniţial, acces permanent la lanţul global de suport al F-35, echipamente şi servicii pentru şi de instruire a personalului navigant de aviaţie, a personalului de sprijin şi a personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, echipamente criptografice cu regim special, asistenţă de specialitate, precum şi realizarea de proiecte de cooperare industrială constând în transfer de tehnologie sau produse.



Fondurile necesare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, sau prin împrumuturi ori garanţii de împrumuturi oferite de Guvernul SUA sau printr-o combinaţie a acestora. De asemenea, se propune încheierea de către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a unor acorduri de înţelegere cu producătorul avionului F-35 pentru realizarea proiectelor de cooperare industrială.



Camera Deputaţilor este prima sesizată, Senatul este forul decizional.