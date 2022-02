George Simion vrea o alianță sau o fuziune a AUR cu PMP. Ce spune Cristian Diaconescu

„Noi pe cele două segmente de electorat pe care le reprezentăm va trebui să materializăm un pol conservator, cu reprezentare parlamentară pentru ambele partide pentru că sunt mulți doritori să ni se alăture în viitoarea construcție de guvernământ. Avem această capacitatea de a avea două formațiuni parlamentare. Colaborarea noastră trebuie să meargă fie într-o viitoare alianță, fie într-o viitoare fuziune. Am discutat toate lucrurile astea cu domnul președinte (n.r. Cristian Diaconescu), vă puteți baza pe spusele domnului președinte și pe spusele mele.”, a transmis George Simion în ședința online.

După intervenția lui Simion, președintele PMP, Cristian Diaconescu, a precizat că o fuziune a PMP este exclusă și că se poate discuta despre o cooperare:

„George îți mulțumesc foarte mult. Deci aceasta a fost intervenția care vă confirmă ceea ce eu pe unii am apucat să-i anunț. I-am anunțat pe cei care au binevoit să-mi răspundă la telefon, care sunt alături de partid. A doua chestiune este parcursul juridic.

Și eu exclud fuziune, sub președinția mea cât va fi, acest partid nu va dispărea. În ce privește cooperările într-o formă sau alta, aici decizia este în mâna dumneavoastră. Eu am un vot, datoria mea de președinte este să aduc variante pe masă. Orice fel de variante se pot discuta, se încheie protocoale, acorduri de parteneriat. Dozajele, prezența, într-o forma sau alta într-un partid se discută. Am două lucruri să vă spun, AUR negociază numai cu mine și cu o echipă pe care eu aș desemna-o. Evident într-o echipă, noi ne consultăm. Dacă cineva vrea să testeze altă variantă, vă spun că nu va funcționa. (…)

Am avut discuții și cu Orban la un moment dat. Mi-a spus și el, azi partidul lui e viabil, dar mi-a spus și el, azi la voi este cum este. Nu există din punctul meu de vedere nicio reticență în a avea disponibilitate ca împreună cu dvs să ducem acest partid într-o direcția sau alta, în afara dispariției.”, a spus Cristian Diaconescu.

Europarlamentarul Eugen Tomac, membru PMP, a transmis că partidul din care face parte nu intenționează să se alieze nici cu AUR și nici cu PNL.

„Nu am fost niciodată informat despre această intenție de a pregăti un proiect comun cu AUR, așa cum a anunțat ieri în acea ședință domnul Simion. Nu există în agenda noastră nicio fuziune cu niciun partid. (...) Regret profund acest derapaj pentru că PMP nu se poate asocia cu un partid care pune sub semnul întrebării atașamentul nostru față de valorile lumii occidentale, față de UE și NATO.”, a explicat Eugen Tomac la Antena 3.