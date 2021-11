Scandal și înjurături între Vanghelie și un protestatar în fața Curții de Apel București: ”Mi-a dat un picior și am luat atitudine, nu am mai putut rezista!”

Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a dat cu ochii de un protestatar. Spiritele s-au încins și politicianul a lovit telefonul protestatarului după care a urmat o serie de înjurături din ambele părți până la intervenția unui jandarm.

Protestatar: ”Ați venit la școală pentru că aveți un apel pentru condamnare!”

Vanghelie: ”Te rog frumos pleacă de lângă mine!”.

Protestatar: ”Stai pușcăriașule cuminte. Dă mă banii înapoi pe care i-ai furat, mă! Borfașu, Vanghelie, un escroc, da, mă, banii înapoi, mă, borfașule mă. Pune-ți mă masca borfașule”.

”Este inadmisibil ce se întâmplă, acest individit urmărește politicieni, se duce la ei acasă și își permite să facă ce vrea. M-a filmat, a venit pe la spate, mi-a dat un picior și atunci m-am întors și am luat atitudine. Care este soluția când cineva te lovește pe la spate. Nu era niciun polițist, decât înăuntru, este inadmisibil așa ceva! O să depun plângere penală pe numele acestui individ. Îmi cer scuze, era dimineață și nu am mai putut să rezist când mi-a dat cu piciorul, nu este normal ce am făcut, dar și Dumnezeu iartă” a spus Vanghelie la Antena 3, în exclusivitate.

