Scandalul locurilor de parlamentar cumpărate în AUR: Contabilul partidului îşi dă demisia. „Se strânge laţul, Simioane”

George Simion, preşedintele AUR. Sursa foto: Hepta

Scandalul din AUR ia amploare. Contabilul partidului și-a dat demisia, astăzi, după ce mai mulți membrii ai formațiunii au acuzat că li s-au cerut 60.000 de euro pentru un loc de deputat. În replică, Ringo Dămureanu, care a anunţat că va face un denunț în acest sens la DNA, a reacţionat pe reţelele sociale afirmând. „Se sparge buba, Simioane, se strânge lațul". Mai mult el a subliniat la Antena 3 CNN că nu este de acord să cumpere un loc pe listă, un loc pe care îl merită pentru activitatea efectuată.

„Din motive de ordin personal și având în vedere circumstanțele pe care orice observator atent al vieții politice le poate percepe, am luat decizia de a înceta orice colaborare cu partidul AUR. Această decizie vine după o perioadă de reflecție și este una asumată, în acord cu contextul actual.

Pe această cale, doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat susținerea în diverse comunități și care au susținut partidul în campaniile trecute. Apreciez din suflet implicarea și sprijinul acordat.

Visul meu de a contribui la o societate mai bună nu se oprește aici. Voi continua să mă implic activ în sprijinirea următoarelor generații, cu scopul de a reveni la valorile primordiale și de a pune un accent mai mare pe educație și cultură", a scris Timotei Onoriu, contabilul șef din AUR, pe Facebook.

De asemenea un alt parlamentar AUR, Antonio Andruşceac, candidat la Senat, a spus, în exclusivitate la Antena 3 CNN că i s-au cerut 40.000 euro pentru campania la prezidențiale pentru George Simion.

„Fără a fi eligibil pe listă la AUR sau locale, am acceptat să împrumut partidul cu 1,5 milioane de lei, o sumă mare, din care mi-au înapoiat doar 660.000 lei. Apoi mi-au cerut 20.000 euro nerambursabilă, și încă 40.000 euro pentru campania la parlamentare, în condițiile în care nici aceștia nu se puteau rambursa, pentru că încă nu a început campania. Am fost scos practic din joc fără acordul meu, fără semnătura mea pe declarația de acceptare a candidaturii pe locul patru. Cei 40.000 euro nu i-am dat, spunând clar că îi voi da conform legii. Din cei 20.000 euro ceruți, le-am dat 15.000 am și dovada plăților. Ăia 20.000 euro, din care eu am dat 15.000 euro erau donație la partid. Adică pa, la revedere, bani apoi cei 40.000 euro care nu trebuiau ceruți decât după 1 noiembrie, când oamenii erau candidați. Dar ei au cerut ca oamenii să meargă la notariat și să-i facă și pe acești donație la partid. Timotei știe tot, a fost pe poziția de coordonator al mandatarilor financiari", a spus Antonio Andruşceac.

După demisia contabilului, Ringo Dămureanu a reacţionat pe Facebook afirmând:

„Se sparge buba, Simioane, se strânge lațul. Contabilul șef al AUR își de demisia din partid, având în vedere circumstanțele financiare normal nasoale pentru Georgică. Ia-ţi pijamaua, George Simion. Și săpun", a scris şi Ringo Dămureanu pe Facebook.

Ringo Dămureanu: „Nu a fost de acord să-mi cumpăr un loc pe listă, un loc pe care îl merit"

„Cazul lui Antonio Andruşceac este dificator, pentru că, de fapt, să vă spun foarte sincer, cazul lui mi-a atras un semnal foarte puternic de alarmă și evident că nu am fost de acord. În primul rând, nu am fost de acord să cumpăr locul pe listă. Un loc pe care mi-l merit cu prisosinţă după activitatea pe care am avut-o în Parlament, fiind singurul parlamentar AUR din Oltenia și având cea mai bună activitate parlamentară", a spus Ringo Dămureanu, la Antena 3 CNN.

Cine este Timotei Onoriu, contabilul șef din AUR

Potrivit lui Ringo Dămureanu, Timotei Onoriu, „a fost contabilul-șef și la precedentele alegeri europarlamentare și locale, prin mâna lui au trecut toți banii. Ați văzut că Autoritate Electorală Permanentă a aplicat o amendă foarte mare, vreo 11 milioane de lei, dacă nu greșesc, partidul lui AUR, iar el știe foarte bine că schema legală este aceea transparentă prin care fiecare candidat trebuie să-și pună bani în contul de campanie deschis în perioada campaniei, potrivit legii și reglementărilor AEP.

Vă dau informație absolut în premieră națională. Cine nu a mai fost acceptat să candideze i s-a respins donația. Dacă ați mai auzit până acum așa ceva, i s-a returnat donația fără ca omul respectiv să-și ceară banii înapoi. Ce înseamnă asta? La ce concluzie conduce? Că este condiționată donația de candidatură sau nu? Luni să știți că vor fi mai multe voci care vor prezenta în Parlament ceea ce se întâmplă. Este foarte bine și dacă partidul AUR mă acționează pe mine în judecată, pentru că lucrurile trebuie să iasă la iveală. Și cred că și mai bine dacă toți oamenii din țară care mă sună și pe mine și mă rog, vorbesc și pe la diferite posturi să facă denunțuri, potrivit legii, pentru că aceste lucruri trebuie lămurite, iată demisia lui Onoriu cred că este un semnal de alarmă foarte important", a mai spus Ringo Dămureanu, la Antena 3 CNN.