Scandal în AUR. Partidul lui George Simion cere 60.000 de euro pentru un loc de deputat. Ringo Dămureanu: „Voi face un denunț"

George Simion, președintele AUR, alături de membrii partidului. Sursa foto: Hepta

Ringo Dămureanu, deputat în cadrul partidului Alianța pentru Unirea Românilor din județul Dolj, a explicat, la Antena 3 CNN, cum formațiunea i-a cerut 60.000 de euro pentru a prinde un loc eligibil la alegerile parlamentare. El a subliniat că mai mulţi membrii din partid se afla în această situaţie, iar cei care nu au cotizat au fost eliminați de pe liste. În acest context, deputatul şi-a anunţat intenţia de a face luni un denunţ la Parchet pentru o cercetare in rem pentru că are suspiciunea că există un grup infracțional organizat.

Scandalul a ieşit la iveală odată cu mesajul trimis de Marius Lulea, prim vicepreşedinte AUR, pe grupurile interne ale formaţiunii, acolo unde erau menționate sumele cu care candidații trebuie să susțină cheltuielile de pre-campanie și campanie. Potrivit lui Ringo Dămureanu, unii au virat sumele de 60.000 de euro, în timp ce la el decizia s-ar fi luat mai greu.



„Pe scurt pentru primele poziții de județe candidații trebuie să susțină cheltuielile de pre-campanie și campania. Aceste lucruri au fost votate de către Biroul Național Central. Asta înseamnă 100.000 lei, donație, cheltuieli pre-campanie care nu se rambursează și sunt donație în contul partidului. Pentru campanie se merge maximum posibil 190.000 lei și se face contract cu partidul de împrumut. Mulți deja au trecut prin această etapă. La tine decizia a venit mai greu", se arată în mesajul trimit de Marius Lulea, prim vicepreşedinte AUR, pe care Ringo Dămureanu l-a făcut public.

Întrebat dacă George Simion i-a cerut personal acești bani, deputatul AUR a spus:

„Fix în urmă cu o săptămână, a avut loc ședința Biroului Național de Conducere în care aceste lucruri s-au spus pe față. Sigur, George Simion avut grijă ca telefoanele să fie reținute afară, iar unii deja dăduseră și mai departe. S-a cerut și celorlalți să rezolve situația. Din acel mesaj de la Marius Lulea, vedeți că scrie: în cazul tău (n.r Ringo Dămureanu), decizia s-a luat mai greu. Cred că le-a fost destul de greu ca unicului parlamentar AUR din Oltenia care a avut și cea mai bună activitate parlamentară dintre toți parlamentarii din Oltenia, indiferent de partid și am deținut și cea mai înaltă funcție în statul român din partea AUR, le-a venit greu să ceară banii.

Vă dați seama că domnul George Simion nu sta de vorbă cu fiecare să le ceară bani, dar conduce Biroul Național de Conducere, îl conduce pe domnul Lulea și ați văzut că decizia s-a luat mai greu. Verbal, în ședință, despre asta s-a discutat ca atunci care vor să candideze pe locuri eligibile să dea acești bani.

Ringo Dămureanu: „Toţi candidaţii au plătit pentru un loc pe liste. Şi Becali a plătit"

Nu am putut vorbi niciunul, nu am exprimat poziția, a vorbit doar domnul Simion. Dar în cazul meu, m-a admonestat domnul Simion. În campania pentru locale a zis că: nu ai dat bani și i-ai certat pe cei care au dat bani.

Aici vreau să observați acest aspect. Eu am dat bani în campania pentru locale și pentru parlamentarele anterioare, dar nu către dânșii. I-am virat în contul deschis potrivit AEP, deci contul acela transparent. Asta îi deranjează pe dânșii, că de ce îți finanțezi campania în mod legal prin contul de campanie", a spus Ringo Dămureanu.

Întrebat dacă Gigi Becali a plătit această sumă de 60.000 de euro, deputatul a spus:

„Nu cred că e o problemă pentru domnul Becali suma asta, dar gândiți-vă câte zeci de tiruri a plătit domnul Becali pentru Pechea (...) Eu vorbesc despre ceea ce s-a cerut candidaților pe locuri eligibile, dar discutați și cu domnul Antonio Andrușceac, pentru că și lui i s-au luat bani încă din campania anterioară, tot așa, sub aceste forme. Eu nu am dat bani campania anterioară prin dânșii, am finanțat, repet, potrivit legii. Pe dânșii asta-i deranjează dacă tu îți finanțezi campania potrivit legii și nu prin schema lor", a mai spus Ringo Dămureanu, care a anunţat la Antena 3 CNN că până luni va finaliza redactarea unui denunţ.

Ringo Dămureanu: „Am suspiciunea unui grup infracțional organizat. Voi face un denunţ"

„Da, eu scriu la el (n.r denunţ), sper să-l finalizez până luni, pentru că eu am suspiciunea unui grup infracțional organizat acolo. Păi, cel puțin președintele, prim vicepreședintele și cu secretarul general Titus Păunescu, ar trebui cercetaţi sub aspectul ăsta.

Voi face un renunț cu privire la toată situația, să se facă o cercetare in rem și Parchetul să stabilească dacă sunt întrunite elementele constitutive. Eu doar manifest niște suspiciuni. Le voi scrie numele, evident.

Sunt nenumărați. Uitați-vă la Brașov, Tiberu Foliș a exprimat și el pe pagina dânsului. Mai devreme m-a sunat domnul Teiu Păunescu de la Olt, că la fel escrocherie i s-au cerut banii și nu i-a dat și l-a înlăturat. Adică toți oamenii la care s-au cerut banii și nu i-au dat au fost înlăturați. În schimb alții care s-au dus, inclusiv marţi noaptea, la partid au fost trecuți pe liste", a mai spus Ringo Dămureanu, la Antena 3 CNN.

Reacţia partidului AUR

În cadrul unei transmisii live pe YouTube, joi, 17 octombrie, George Simion, liderul AUR, a spus că suma de bani cerută candidaților este o contribuție pentru pre-campanie și campanie.

„Sunt contribuțiile la pre campanie și campanie care se fac în cont. Pe noi nu o să ne vedeți cu sacoșă, cu bani murdari. Campaniile electorale în România sunt suportate, susținute de candidați. Domnul Dămureanu ca și alții nu s-a mai regăsit, n-a avut susținerea filialelor respective. I-am rugat să-și stabilească ordinea pe liste", a transmis George Simion.

Candidații AUR de la Bistrița-Năsăud au fost respinși de BEJ. George Simion: „Vor să ne elimine"

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud a decis, cu majoritate de voturi, să respingă candidaturile propuse de AUR la alegerile pentru Camera Deputaţilor și Senat. În replică, George Simion acuză un atac politic şi a anunţat că va organiza un miting în oraş.

Biroul Electroral Judeţean motivează respingerea candidaturilor AUR Bistriţa Năsăud pentru alegerile parlamentare cu faptul că nu s-a respectat statutul partidului, care prevedea ca listele să fie semnate de preşedintele partidului, George Simion, dar şi de Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere a partidului.

„Întrucât în materie electorală atribuțiile de semnare propuneri candidați sunt reglementate expres de statut, aceste prevederi speciale derogă de la cele generale prevăzute de art. art. 5 alin.2 din același statut, limitând practic atribuțiile președintelui partidului de reprezentare partid în domeniul electoral, respectiv condiționând propunerea de candidați sub aspectul semnării, de semnătura unei alte persoană, respectiv președintele CNC.

În situația de față, statutul partidului prevede expres la art. 51 alin.3 litera f că propunerile de candidați se fac sub semnătura a două persoane, respectiv președintele partidului și președintele CNC.

Examinând propunerile de candidați, se constată că acestea au fost făcute doar sub semnătura președintelui partidului, lipsind semnătura președintelui CNC, sens în care se reține că nu este îndeplinită condiția premisă prevăzută de art. 52 alin.8 din legea nr.208/2015.

Constatând, în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripţie Județeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud sub nr.86 din data de 16.10.2024, că nu a fost îndeplinită condiţia prevăzută de art. 52 alin.8 din legea nr.208/2015, restul condițiilor fiind îndeplinite", se arată în decizia BEJ, care poate fi consultată AICI.

AUR poate contesta decizia de invalidare a BEJ în cel mult 48 de ore de la afișare

După decizia BEJ, George Simion a spus că va organiza un miting în oraş şi acuză partidele din judeţul Bistriţa că sunt arondate PSD-ului.

„USR împreună cu PSD au făcut contestații la candidaturile noastre la alegerile parlamentare. La felul în care arată lucrurile acum cu dușmani din interior care vor doar funcţii şi satisfacerea propriilor interese, AUR nu va fi pe buletinele de vot, ori în toată ţara ori în mai multe judeţe. (...) Rezistăm nu cedăm. În primul rând va trebui să ieșim în stradă la Bistrița. Probabil sâmbătă va trebui să facem un miting de amploare. Acolo, mafia PSD este în floare. Au încercat să-mi impună PSD-işti pe listele AUR. Am refuzat", a spus George Simion, într-un video pe Facebook