Bogdan Ivan, despre situația de la Praid: „S-au alocat 300 de milioane de lei pentru a sprijini antreprenorii locali”

Bogdan Ivan a declarat că că nu este mulțumit de modul în care arată în momentul de față șantierul de lucru / Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Raul Stef

Bogdan Ivan, ministrul Economiei, a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că situația de la Salina Praid este monitorizată constant și că autoritățile folosesc trei pompe de mare capacitate pentru a devia apa dulce din râul Corund, înainte ca aceasta să ajungă în zona afectată. El a mai adăugat că nu este mulțumit de modul în care arată în momentul de față șantierul, iar luni va merge din nou acolo pentru a verifica lucrările. De asemenea, acesta a anunțat că s-au alocat 300 de milioane de lei pentru a sprijini antreprenorii locali care au avut de pierdut de pe urma închiderii minei.

Ministrul Economiei susține că lucrările de la Praid trebuie să fie gata până la 1 iulie, fără scuze și fără întârzieri.

„Acum câteva ore am plecat de la Praid, luni o să fiu din nou în șantier pentru că nu sunt foarte mulțumit de modul în care arată în momentul de față șantierul. Era un grafic de lucrări care s-a respectat nu într-o proporție totală, doar parțial. Eu sunt pregătit să cer inclusiv finalizarea inclusiv a constructorului în situația în care nu-și respectă graficul de lucrări. Eu am primit o situație scriptică care reflectă parțial realitatea din teren, mă duc să văd cu ochii mei ce se întâmplă acolo. Eu am alocat resurse. În urma hotărârii de Guvern de acum o săptămână și jumătate s-au alocat 300 de milioane de lei pentru a sprijini antreprenorii locali care au avut de pierdut de pe urma închiderii minei, 200 de companii din industria ospitalității, dar și Salrom și companiile care ar activau în subsolul minei, care, odată inundată, ei au pierdut totul și Salrom are bani ca să repare situația de fapt.

Am făcut o procedură prin care am stabilit inclusiv monitorizări din 3 în 3 ore, am o dronă care supraveghează acea zonă, să văd câți oameni sunt la muncă, câte utilaje lucrează acolo pentru că e inadmisibil ca după ce avem un efort național pe acest subiect unii să se joace de-a munca”, a declarat Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

Bogdan Ivan: „Nu mai merg pe încredere”

Ministrul Economiei a subliniat că au fost instalate mai multe pompe pentru a evacua apa care afectează lucrările.

„Nu mai merg pe încredere, că am văzut ce efecte am avut după acest lucru. La 1 iulie va fi gata acel by pass, dacă nu vor avea penalizări foarte mari cei de la companie și cei de la compania care a câștigat licitația. De asemenea, de astăzi, împreună cu responsabilii de la Departamentul pentru Situații de Urgență, cu cei de la Apele Române am instalat trei pompe de mari dimensiuni prin care preluăm apa dulce din amonte de pe râul Corund, o ducem prin niște țevi undeva la deversarea din zona minieră pentru a nu afecta în continuare salina și pentru a putea lucra în condiții cât mai bune”, a mai adăugat Bogdan Ivan.

De asemenea, acesta a adăugat că a pornit un audit de acum două luni pentru a verifica toate companiile din subordinea ministerului pentru a le eficientiza și pentru a nu se ajunge în această situație.

„Eu am pornit un audit acum două luni pentru toate companiile din subordinea ministerului și pentru cele din industria de apărare, cât și pentru cele miniere, pentru a le eficientiza. E o situația oarecum ciudată, sunt ministru de cinci luni, Consiliul de Administrație a fost stabilit înainte, pe 4 ani, și e o situație în care cer performanță, dar de multe ori vorbesc singur. Când ceri rapoarte, când ceri situații... Eu asta am făcut efectiv de când am ajuns în minister.

Le-am cerut perspective de dezvoltare pentru fiecare dintre aceste companii, la unele am primit, la altele nu. Unele sunt profitabile și funcționează foarte bine, altele lasă foarte mult de dorit și în urma set up-ului pe care v-am spus că îl pregătesc acum și lucrez deja la el, e o concluzie foarte simplă: care este scopul pe care îl facem? Să vedem de ce e nevoie acolo unde avem companii și industria minieră și cea de armament, de exemplu, care au potențial, au foarte multe active. Pe de altă parte, acolo unde avem companii care au producție de lucru care nu se mai caută pe piață, să folosim activele lor și să găsim alți parteneri privați, să găsim alți parteneri în companiile de stat prin care ne putem dezvolta.

Am început inclusiv o mapare a activelor companiilor pentru că astăzi nu avem o situație foarte clară scrisă în cartea funciară, nici în privința patrimoniului ministerului, nici în privința patrimoniului companiilor din subordine. Am alocat 2 mil. de euro pentru achiziții, expertiză juridică, expertiză topografică pentru a ști, în primul rând, pe ce stăm”, a mai declarat ministrul Economiei, Bogdan Ivan.