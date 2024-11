Site-ul AUR a fost spart de hackeri. Pe prima pagină apăreau poza lui Ciolacu, o manea și mesajul: „Site confiscat de Rusia”

Site-ul partidului AUR a fost spart de hackeri, miercuri, 6 noiembrie 2024. Sursa foto: Captură partidulaur.ro

Site-ul partidului AUR a fost spart de hackeri, miercuri dimineață. Pe prima pagină a platformei web au aparut mesaje în limbile rusă și engleză, plus numele lui Traian Băsescu, o fotografie cu Marcel Ciolacu și link către videoclipul unei manele cântate de Florin Salam. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a dat detalii, în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre acest atac cibernetic.

”We have for sale all AUR database and all sensitive informations(all private dms) and a private sextape with George Simion. This domain is confiscated by Russia”, e textul care apărea pe site-ul AUR.

În traducere: „Avem de vânzare toate bazele de date AUR și toate informațiile sensibile (toate dms-urile private) și un sextape privat cu George Simion. Acest domeniu este confiscat de Rusia”.

„Site-ul AUR deja a fost restabilit. Specialiștii Directoratului pentru Securitate Cibernetică (DNSC) au luat legătură și cu cei care hostează site-ul, dar și cu administratorii din partea partidului. El este deja restabilit și funcționează la parametri normali. A fost eliminat acel conținut în care apărea imaginea premierului Marcel Ciolacu și este deja funcțional.”, a spus ministrul Digitalizării.

„România se confruntă zilnic cu o medie a atacurilor cibernetice apropiată de 50.000 în 24h, ceea ce ne situează în țările cele mai vizate de atacuri cibernetice, în special dinspre zona răsăriteană. Ce e foarte important: Că toți specialiștii responsabili de acest subiect sunt la datorie. Iar săptămâna trecută, ca să vin cu un argument suplimentar, săptămâna trecută am deschis la București Centrul Securității Cibernetice Europene. Este singura instituție a Comisiei Europene din România care asigură tot ceea ce înseamnă protecție cibernetică pentru statul român și pentru întreaga Uniune Europeană, de aici, din București. (...) [00:03:13] E o luptă nevăzută, care apare pe televizor doar atunci când apare o eroare, o dată la câteva săptămâni.

În momentul de față, referitor la site-ul AUR, datele sunt în continuare în siguranță. Cei care hostează site-ul au spus că nu au avut pierderi de date, nu au fost decriptate, iar administratorii site-ului, adică în speță cei de la partidul AUR, pot să-și folosească datele și să folosească acest web site în parametri normali, la doar două ore după ce el a fost hackuit.”, a mai precizat Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.