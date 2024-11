Sondaje alegeri prezidențiale. Sociologul Cătălin Stoica anunță o posibilă surpriză pentru turul 2: „Are cele mai mari șanse”

Un sociolog răstoarnă calculele și anunță o posibilă surpriză pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale / sursă foto: Getty Images

Cătălin Stoica, profesor de sociologie la SNSPA, a afirmat, în cadrul unei postări pe Facebook, că diferențele dintre Nicolae Ciucă, George Simion, Elena Lasconi și Mircea Geoană sunt în marja de eroare. „Am calculat probabilitățile ca unul dintre ei să intre în turul 2. Ciucă are cele mai mari șanse”, a transmis acesta.

Potrivit analizei sale, Nicolae Ciucă intră în turul 2, având cea mai mare probabilitate pe calcul statistic, iar „asta o spune un sociolog absolvent de Stanford”, a mai transmis acesta.

„Nicolae Ciucă are cele mai mari șanse să intre în turul 2”, afirmă sociologul Cătălin Stoica, profesor la SNSPA și absolvent al unui doctorat la Universitatea Stanford din SUA.

„Împreună cu studenții și studentele de la cursul „Metodologia anchetei sociologice si a sondajelor de opinie,” monitorizăm sondajele privind primul tur al alegerilor prezidențiale de la noi”, spune sociologul care a agregat împreună cu studenții datele culese din sondajele din ultima perioadă, după ieșirea din cursa prezidențială a Dianei Șoșoacă.

„În acest moment, încercăm să punem la punct o metodă de agregare a acestor sondaje și să o testăm;

b) Cifrele de mai jos diferă de ceea ce ați văzut în presă întrucât scorurile candidaților sunt ponderate în funcție de factorii de mai sus – experiența, metoda, perioada de realizare;

c) Presupoziția este că, toți ceilalți factori fiind egali, pe măsură ce ne apropiem de data alegerilor, și sondajele (cele mai multe) se vor „apropia” de cifrele de la urne; spre exemplu, cel mai recent sondaj luat în calcul a fost încheiat cu 23 de zile înainte de data primului tur; d) În acest moment, importanța este ierarhia. Locul doi este acum extrem de disputat; practic, diferențele dintre Simion, Lasconi, Ciucă și Geoană sunt în marja de eroare, nesemnificative statistic. Am putea spune că sunt la egalitate”, precizează acesta.

Stoica spune că a calculat probabilitatea ca unul dintre aceștia să intre în turul 2, iar Nicolae Ciucă are cele mai mari șanse.

„Am calculat și probabilitățile ca unul dintre cei de mai sus să între în turul 2. În cazul lui Ciucă, se înregistrează cea mai mare probabilitate ca să între în turul 2 (20,4%). Părerea mea este că, având în vedere că și în aceste alegeri contează mașinăria de vot din teritoriu, Ciucă poate fi avantajat întrucît are în spate un partid cu rețea în teritoriu. Dezavantajați la acest capitol sunt Lasconi și Geoană, și mai putin Simion întrucât și AUR are rețea in teritoriu.”

SCORURI RECALCULATE

Ciolacu=16,74%

Simion=11,98%

Lasconi=9,86%

Ciucă=9,25%

Geoană=8,73%