Lavinia Șandru va înființa o brigadă antidrog. Adresa de e-mail la care pot fi trimise informații despre consumul de droguri în școli

Lavinia Şandru a recomandat o adresă de e-mail la care pot fi transmise informaţii legate de consumul de droguri în şcoli. FOTO: Facebook/Lavinia Sandru

Lavinia Şandru, candidata PUSL la prezidenţiale, a recomandat, miercuri, o adresă de e-mail la care pot fi transmise informaţii legate de consumul de droguri în şcoli.

„Mă adresez copiilor şi bunicilor care îşi duc copiii la şcoală îngroziţi de drogurile care au invadat oraşele României. Băiatul meu are 8 ani. Media consumului de droguri în şcolile din România a scăzut spre 10 ani. Nu mă pot gândi cât de uşor este să păcăleşti un copil de 10 ani să încerce odată, să vadă cum e, să se simtă „cool” între şmecherii din curte. M-am informat, am citit, am aflat că există substanţe care creează dependenţă de la prima încercare. Dacă autorităţile nu vor, nu pot sau - Doamne fereşte - aleg să împartă câştigul cu traficanţii, noi, părinţii, nu putem sta cu mâinile în sân”, a precizat Lavinia Şandru, într-un mesaj video pe Facebook.

Ea a adăugat că a decis să înfiinţeze „Brigada voluntar antidrog”, formată din părinţi şi bunici, care să sesizeze orice incident legat de consumul de droguri în şcoli şi în apropierea acestora.

„Toţi cei care vor să se implice să trimită un mail la adresa [email protected], în care să specifice şcoala, ziua şi ora când au observat ceva suspect. Mai departe, mă voi ocupa personal să transmis către Poliţie şi să mă ţin de capul lor să intervină. Nu e o poveste de campanie, îmi doresc să o desfăşurăm cel puţin un an de zile, pentru copiii noştri, pentru a-i salva de droguri şi pentru a salva viitorul”, a transmis Lavinia Şandru.