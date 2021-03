Sorin Lavric, AUR: „Cea mai mare parte dintre măsurile anti-restricții vor fi retrase! Chiar asta se va întâmpla în următoarele zile”

„Chiar asta se va întâmpla în următoarele zile, când domnul premier Cîțu va veni și va anunța acest lucru. Altminteri vaccinarea nu are virtuți curative pentru că versatilitatea antigenică a acestui virus (n.r. SARS-CoV-2) o preschimbă într-o altă substanță”, a declarat parlamentarul Sorin Lavric la Realitatea Plus, citat de gândul.ro.

”Ce se va întâmpla este o cedare. Puterea va da înapoi. Premierul Cîțu (…) cred că va apărea la televizor și va spune ceea ce așteptăm cu toții și anume că cea mai mare parte din aceste măsuri, indiferent cum le numim, că sunt prohibitive, restrictive, interdictive vor fi retrase, pur și simplu. Și vor rămâne doar acele câteva stigmate pe care le vom purta de acum încolo. Și anume vom respecta norma distanțării. Vom respecta purtarea măștii.

Și cei care vor accepta potrivit conștiinței lor terapia prin vaccin vor face acest vaccin în măsura în care cred în virtuțile curative ale lui”, a mai spus Sorin Lavric.

”Vom vota moțiunea”

Pe de altă parte, liderul AUR a mai spus că partidul pe care îl reprezintă ar vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu inițiată de PSD, deși nu îi dă mari șanse de succes.

„Nu am purtat nicio negociere cu domnul Ciolacu sau cu alți membri din PSD, însă asta vom face, vom vota moțiunea. Nu cred că va trece. Nu are cum să treacă, iar ultimul lucru la care se gândește acum domnul președinte Iohannis sunt alegerile anticipate. Pentru că el știe din sondajele pe care le primește, neoficiale, că AUR și PSD sunt în creștere sub unghiul simpatiei în ochii românilor. (…)

Ceea ce intuiesc eu că se va întâmpla în următoarele zile, nu cred că românii se vor mai opri pentru că ei acum nu sunt îmbrobodiți nici de noi, nici de cei de la PSD, nici de alte forțe”, a mai spus Sorin Lavric.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal