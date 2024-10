Șoșoacă a făcut circ în Parlamentul European, după decizia CCR, până când i-a fost tăiat microfonul

Diana Şoşoacă s-a plâns în Parlamentul European că a fost exclusă din cursa pentru Palatul Cotroceni.FOTO: Profimedia Images

Diana Şoşoacă s-a plâns în Parlamentul European că a fost exclusă din cursa pentru Palatul Cotroceni. Numai că motivele invocate de ea nu au nicio legătură cu motivarea Curţii Constituţionale, motivare publicată în Monitorul Oficial. Microfonul i-a fost tăiat în timpul discursului, pentru că a depășit timpul alocat.

Judecătorii Curţii Constituţionale au precizat, în documentul de aproape 20 de pagini, că au respins candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale din cauza relaţiilor fostei senatoare cu Rusia, dar şi din cauza propunerilor ca România să iasă din Uniunea Europeană şi NATO.

Declaraţiile au fost percepute ca ameninţări la adresa securității naționale. Un alt motiv a fost şi discursul antidemocratic şi antisemit, dar şi faptul că îndeamnă la încălcarea ordinii constituţionale şi desconsideră obligaţia de respectare a legii supreme.

În faţa unei săli goale, Diana Şoşoacă s-a plâns în Parlamentul European de motivarea judecătorilor Curţii Constituţionale privind excluderea sa din lupta pentru Cotroceni. Europarlamentarul a inventat motive care nu apar în documentul eliberat de CCR și publicat în Monitorul Oficial.

Diana Șoșoacă, în Parlamentul European: "Curtea Constituțională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la președinția României, nu pe motive de constituționalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele și pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniței din pandemie, pentru că am fost amendată de un polițist că am depășit viteza, deși sunt în proces cu acel polițist".



Diana Şoşoacă nu a apucat însă să spună tot ce are pe suflet, întrucât i s-a tăiat microfonul pentru că nu s-a încadrat în timpul alocat de oficialii europeni.

Diana Șoșoacă: "Vă rog să luați act că în România, statul de..."

Discursul i-a fost întrerupt pentru că a încălcat limita de un minut – un minut și jumătate.

Întrucât a rămas fără căi de atac în ţară, Şoşoacă a spus că se va adresa instanţelor europene, precum Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, CEDO sau Comisia de la Veneţia. Până atunci însă, Diana Şoşoacă are alte probleme. Parchetul General s-a autosesizat după ce eurodeputata a adus injurii în spaţiul public la adresa evreilor şi i-a elogiat pe legionari. Potrivit legii, promovarea doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe în spaţiul public se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la 3 ani. Deja Centrul pentru monitorizarea și combaterea antisemitismului din România a cerut ridicarea imunității de europarlamentar.