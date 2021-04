USR-PLUS anunţă miercuri că Ioana Mihăilă preia Ministerul Sănătăţii, după revocarea lui Vlad Voiculescu

USR-PLUS şi-au program o şedinţă în cursul dimineţii iar ora 12.00 îi vor trimite premierului Florin Cîţu nominalizarea oficială, care, conform surselor politice consultate de Antena 3, va fi Ioana Mihăilă.

Preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache, este cel care a făcut, marţi noaptea, anunţul privind numirea noului ministru al sănătăţii, la capătul unei întruniri de mai multe ore a liderilor Coaliţiei, menită să pună capăt scandalului generat de revocarea ministrului Vlad Voiculescu.

"Ca urmare a înţelegerii din aceast seară, mâine (miercuri, n.r.) vom face o propunere pentru un nou ministru al sănătăţii, propunere pe care o veţi afla dimineaţă", a precizat Tudorache.

Înţelegerea de miercuri a avut un cost pentru liberali: semnarea unui act adiţional la protocolul Coaliţiei, prin care premierul este obligat să se consulte cu liderii alianţei de guvernare înainte de a revoca un ministru.

Ce prevede noul document semnat de liderii coaliției

Cererea de revocare a unui ministru va fi trimisă președintelui de către premier, după informarea prealabilă a formațiunii politice care l-a propus pe ministru, pe baza unor argumente cuprinse într-o evaluare făcută de premier, arată actul adițional convenit de liderii coaliției marți seara, în urma unor negocieri care s-au desfășurat pe parcursul a două zile.

Coaliția, premierul și membrii guvernului își asumă să nu adopte poziții publice care să submineze activitatea și agenda guvernamentală, arată documentul care mai invocă susținerea reciprocă și solidaritatea.

Ioana Mihăilă este medic endocrinolog. Potrivit declarației de avere, deţine împreună cu soţul său o clinică medicală, a candidat la Primăria Oradea şi, potrivit spuselor sale, s-a înscris în PLUS încă de la începutul partidului.

În 2020, a încasat 14.400 de lei ca endocrinolog la firma Dermalite SRL, de la care a avut şi dividende de 137.000 de lei. Soţul său a încasat 14.400 de lei ca medic specialist radiologie la Osteoprotect SRL, de unde a obţinut şi dividende în valoare de 382.000 de lei.

Mihăilă deţine mai multe terenuri şi case în Oradea, are peste 400.000 de lei în conturi şi a acordat un împrumut de 20.000 de lei USR în campania electorală. Împreună cu soțul său, are două terenuri intravilane în Oradea, un teren de 500 metri pătrați obținut prin donație și o cotă într-un apartament din Cluj-Napoca. Mai are un spațiu comercial de 437 de metri pătrați obținut tot prin donație, în 2015.

Ioana Mihăilă a fost numită în martie în funcţia de secretar de stat în Ministrul Sănătăţii

”În urma numirii mele în funcţia de Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii, am primit atribuţii de coordonator al structurilor din cadrul ministerului care gestionează investiţiile din fonduri externe: Unitatea de implementare a proiectelor prin Banca Mondială, Unitatea de implementare şi coordonare programe, Direcţia de monitorizare a implementării proiectelor pentru spitale regionale.

În acest mandat vreau să promovez măsuri care cresc accesul pacienţilor din zonele rurale şi din comunităţile defavorizate la asistenţa medicală prin investiţii în centrele comunitare şi în cabinetele de medicină de familie. Voi face, de asemenea, tot ce ţine de mine pentru a promova digitalizarea sistemului de sănătate şi operaţionalizarea registrelor de boală. Mă bucur că am alături o echipă de profesionişti, oameni harnici şi dedicaţi”, afirma Ioana Mihăilă la momentul respectiv.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal